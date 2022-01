Balance eliminatorias centroamericanas: Suárez sueña con llevar al mundial a Costa Rica mientras que ‘Bolillo’ Gómez se hunde con Honduras

Duelo de colombianos: Luis Fernando Suárez y Bolillo Gómez se verán las caras en las Eliminatorias de Concacaf / ARCHIVO

Un gol en contra de Denil Maldonado y uno de Jonhathan David sellaron una victoria por 0-2 que consolidó este jueves a la selección de Canadá en la cima del octogonal final de la Concacaf para el Mundial de Catar, y sepultó a la de Honduras en el último puesto de la clasificación. Los líderes quedaron más cerca del Mundial al completar 19 puntos de 27 posibles y trazaron un abismo con Honduras, que apenas ha sumado 3 en nueve jornadas.

La selección de Honduras que dirige el colombiano Hernán Darío Gómez, nada pudo hacer para frenar el paso de los norteamericanos en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. La H se volcó al ataque desde el pitido inicial, pero el ímpetu de los locales duró 10 minutos, momento en que el central hondureño Maldonado inclinó la balanza para los visitantes con un autogol de cabeza ante el que nada pudo hacer su compatriota, el portero Luis López.

La desventaja tempranera echó por la borda el plan de Gómez, que salió a la cancha con tres delanteros: Anthony Lozano, Romell Kioto y Alberth Elis. Los hondureños se vieron imprecisos en los pases y a veces sin coordinación en sus líneas, ante un rival que no dio espacios. En el minuto 43, Romell Kioto estuvo a punto de empatar en un contragolpe, pero el portero canadiense salió oportuno al cierre de la acción.

En el segundo tiempo Canadá, sin mostrar un alto nivel de juego, siguió jugando mejor, con contragolpes, multiplicando el trabajo de la defensa de Honduras, que sigue penando en la eliminatoria sin conocer el triunfo en nueve partidos, de los que ha empatado tres y perdido seis. La más clara opción de gol de Honduras llegó en el minuto 70 a través de Arriaga con un potente cabezazo, que evitó el portero canadiense. El segundo gol de Canadá lo marcó en el minuto 73 Jonathan David. Alberth Elis alentó esperanzas con una rápida descolgada, pero estrelló la pelota en el horizontal en el minuto 75.

Con el colombiano Gómez en el banquillo desde octubre pasado, la selección de Honduras ha perdido sus tres últimos partidos en las eliminatorias. El exseleccionador de Panamá, Ecuador, Colombia y Guatemala sustituyó al uruguayo Fabián Coito, quien de seis partidos que dirigió, empató tres y perdió tres.

Costa Rica, dirigida por Luis Fernando Suárez, sumó tres puntos que lo dejan con vida en la eliminatoria

Un solitario gol del capitán de mil batallas Bryan Ruiz le dio a Costa Rica este jueves una victoria de oro en casa sobre Panamá que le permite meterse de nuevo en la pelea por la clasificación al Mundial de Catar 2022.

Corría el minuto 65 cuando un remate de José Ortiz fue rechazado por el portero panameño Luis Mejía, y la pelota cayó en los pies de Ruiz, quien remató para anotar el único tanto de un partido reñido de principio a fin y sin mucho brillo en el ataque de ambas escuadras.

El Luis Fernando Suárez subrayó que los jugadores costarricenses estaban conscientes de “la situación crítica” del equipo en la tabla de posiciones y que lo dieron todo en el campo, aunque por momentos no le gustó el desempeño del equipo. ”Por ratos se jugó bien, pero no fuimos constates. Hubo momentos en los que la forma me gustó y momentos en que no me gustó”, apuntó el entrenador.

Con este triunfo Costa Rica marcha en el quinto lugar del octogonal eliminatorio de la Concacaf con 12 puntos en 9 jornadas, debajo de Canadá (19), Estados Unidos (18), México (17) y Panamá (14). Costa Rica se mete en la pelea al menos por el cuarto lugar que accederá a una repesca contra un rival de Oceanía, a la espera de las dos próximas jornadas en las que visitará a México y Jamaica.

Por su parte, Panamá dejo ir la oportunidad de consolidarse en lo más alto de la clasificación, aunque podrá retomar su camino el domingo en casa contra Jamaica y el miércoles como visitante en México.

