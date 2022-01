Sepultar al Icetex: con cementerio frente a la entidad promueven su liquidación

Plantón en el Icetex

Dos candidatos al Congreso de la República realizaron este miércoles una manifestación simbólica frente al edificio del Icetex en Bogotá, para promover su liquidación como propuesta de campaña y proponer un organismo que otorgue préstamos con mayores facilidades para los estudiantes que no pueden pagar su carrera de contado.

En el sector de Las Aguas en el centro de la ciudad, Daniel Torres, candidato al Senado y Mauricio Toro, candidato a la Cámara de Representantes por la Coalición Centro Esperanza, instalaron un cementerio de sueños, con lápidas de estudiantes acosados por las deudas con la entidad. Un personaje de diablo recorrió el lugar para comunicar los que consideran un abusos en la forma de funcionamiento bancario del Icetex.

“A lo largo de 9 años he defendido incansablemente a los 923 mil usuarios del Icetex y sus familias, sin embargo, a pesar de haber logrado impulsar como ciudadano 6 leyes para reformar al Icetex y convertir la educación en un derecho y no una mercancía, por la ausencia de compromiso del Gobierno que no pone en marcha leyes que benefician a los deudores, decidí desde la ciudadanía lanzarme al Senado para liquidar esta entidad corrupta e irreformable, rescatar a los deudores actuales y remplazar al Icetex”, aseguró Daniel Torres, candidato al Senado.

La historia de Torres con el Icetex es haber sido uno de esos estudiantes que sufrió los abusos de la entidad. Según ha dicho, estudió una carrera profesional con un crédito educativo, pero con el tiempo la deuda se volvió impagable, la casa de su mamá fue embargada y él fue reportado en centrales de riesgo que le impidieron hasta adquirir un plan de datos.

Ese tipo de acciones, para Torres, llevan a que los deudores vean afectada su calidad de vida, e incluso a situaciones de suicidio. Además, sostienen que ante la pandemia, el Gobierno decidió decretar “alivios” a los deudores del Icetex, sin embargo, estos resultaron siendo viles engaños con trampas de intereses que terminaron prolongando en el tiempo las deudas, lucrando con miles de millones a la entidad.

Su propuesta de reforma al Icetex es acompañada por el representante a la Cámara, Mauricio Toro, quien aspira por segunda vez a la curul. “No podemos continuar con una entidad que es irreformable y que sigue siendo una pesadilla para los colombianos, que condena a estudiantes y familias a toda una vida llena de cuotas interminables e impagables”, sostuvo el congresista.

Toro señaló que durante el gobierno del presidente Iván Duque intentaron promover reformas a la entidad enfocadas en crear un carácter social y no bancario, pero todas fueron fallidas. “El Icetex se comporta como un banco usurero con ánimo de lucro, que sepulta los sueños de miles de estudiantes y sus familias; y que incluso le ha costado la vida a muchos de ellos, que se ven condenados a pagar una deuda que consume su vida y sus ingresos”, sostuvo.

La propuesta de ambos candidatos es liquidar el Icetex y crear en su lugar el Fondo Nacional para la Promoción del Talento Colombiano, que proponen llamar PROTALENTO. Una entidad que sea 100% de carácter público y que canalice los recursos para subvencionar, en lugar de financiar, la educación de las poblaciones más vulnerables y clase media.

Esta entidad tendría una tasa de interés cero para los estudiantes, contrario a la actual que utiliza el Icetex con base en el IPC. Torres sostiene que, contrario a la promesa de una tasa efectiva de interés más cómoda para los deudores, ahora subió al 14%, además, que los embargos han aumentado un 500% y en los últimos tres años cerca de 5.000 personas han visto sus salarios embargados por la entidad.

