“No soy politiquero ni clientelista”: la reacción de Alejandro Gaviria ante las declaraciones de Íngrid Betancourt

Debate presidencial organizado por EL TIEMPO y el Grupo Editorial SEMANA, en donde participaron diez aspirantes a la Presidencia de Colombia. En la foto: Alejandro Gaviria. (Cortesía - Semana)

Luego del debate que se dio este martes, entre los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza, que tuvo como protagonistas a íngrid Betancourt y Alejandro Gaviria, tras los señalamientos del ingreso de personajes de “maquinaria política” por parte de la candidata de Verde Oxígeno, Gaviria dejó una reflexión en sus redes sociales, luego de señalar que lo demostrado por Betancourt es “hipocresía y oportunismo”.

A través de un video, Gaviria manifestó que Colombia vive una profunda crisis de confianza en la democracia y en la política, la cual según él, es producto de la corrupción y la ineficacia del Estado, “un Estado incapaz por muchos años de hacer los cambios y la reformas que necesita el país. La política ha estado de espaldas a las necesidades más sentidas de la gente”, destacó el aspirante.

Sin embargo, frente a lo expuesto, señaló: “Yo entiendo y comparto esta frustración, no voy a resignarme, no vamos a resignarnos: ni a la violencia, ni a la pobreza, ni a la desigualdad. No vamos a aceptar un futuro de miedo y desesperanza, por eso precisamente, por estas razones, por la no resignación, decidí lanzarme a la presidencia”.

De igual manera, manifestó que en su camino y campaña, lo que él desea es un país alrededor de un propósito común y una visión compartida, por lo que puntualizó que “quien divide y excluye, ahora durante la elección, no podrá unir al país en torno a la reformas que necesitamos los colombianos”.

Frente al choque que tuvo con la candidata Bentancourt, precisó que rechaza las acusaciones: “No soy politiquero ni clientelista, lo he demostrado una y otra vez con el ejemplo con hechos en mi vida, como educador; primero, como funcionario y como economista”, afirmó el aspirante Gaviria.

Al finalizar, destacó que él representa el centro político, un centro político liberal y progresista que es protagonista del cambio de verdad de las reformas que necesita Colombia, el cambio en serio.

“En la coalición Centro Esperanza no podemos hablar de unión dividiéndonos, es el momento para hacer la diferencia y construir conjuntamente un país sin miedo, reconciliado más justo, más decente y más digno “, expresó Gaviria en su mensaje.

De acuerdo con Semana, el choque entre los dos políticos de la misma coalición se dio, debido al inconformismo de Betancourt al saber que el candidato Gaviria estaría adhiriendo a su candidatura al senador de Cambio Radical Germán Varón.

“Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo, que lo firmamos en el cónclave, en el que no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria. Tú has aceptado la participación de gente que a mí me preocupa muchísimo. En ese acuerdo dijimos que si eso sucedía lo diríamos en público. Convoco a la coalición para que hoy mismo debatamos este tema. No voy a dejar que los lobos entren a donde están las ovejas”, declaró Betancourt.

Además, Betancourt reforzó su crítica y aseguró que no pueden decirle al país que “son la coalición que va a derrotar a los corruptos” si en el proceso terminan acudiendo a maquinarias.

Ante ello, en horas de la mañana de este miércoles, en entrevista con Blu radio, Gaviria manifestó: “El próximo presidente tendrá que unir a Colombia alrededor de un propósito colectivo. Esa unión de Colombia necesita varias fuerzas políticas. El centro político, que dice llamar a la unión, no puede ser excluyente. Yo vi en el mensaje de ayer un mensaje de exclusión, de señalamiento sin sentido”.

Asimismo, sostuvo que a pesar que esos señalamientos lo tomaron por sorpresa, él respondió como lo demandaba el momento: con vehemencia.





