La pulla de Mario Hernández a Gustavo Bolívar por negarse a la idea de tener Fórmula 1 en Barranquilla

El anuncio del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, de que iniciaron las gestiones para tener un Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad, generó gran polémica durante los últimos días. Confirmados los diálogos con el equipo directivo de la máxima categoría del automovilismo, el presidente, Iván Duque, mostró su respaldo a la propuesta “para que, en equipo, podamos tratar de construir ese sueño”.

La premisa detrás de este proyecto, según el mandatario barranquillero, es la gran cantidad de turistas que ingresarían a la capital del Atlántico, hablando de 320 mil personas durante un fin de semana de competencia: “Gastan en promedio 600 dólares al día y viajan desde más de 100 países”, apuntó Pumarejo.

Mucho se ha hablado sobre qué tan viable es traer a Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sebastian Vettel, Fernando Alonso y todas las estrellas del automovilismo a la ‘Arenosa’, y lo cierto es que no sale nada barato. Siguiendo el ejemplo de Miami, que acogerá por primera vez un Gran Premio en esta temporada, el costo fue de unos 977 millones de dólares por un contrato firmado a diez años, según reveló la revista Forbes. Estaríamos hablando, entonces, de cuatro billones de pesos colombianos. Tan solo para el 2022, el presupuesto anual de Barranquilla fue de $4.16 billones.

Hernández y Bolívar discutieron en redes:

Ante este panorama, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar, fue muy crítico al considerar que en la capital atlanticense hay otras prioridades, antes de pensar en traer la categoría más importante del automovilismo: Propongo que Barranquilla no tenga Fórmula 1, sino Fórmula 3. F-3 = 3 comidas diarias para todos los y las barranquilleras”, aseveró en su cuenta de Twitter.

La posición del congresista fue apoyada por Gustavo Petro, quien le hizo una invitación al presidente Duque: “Te pregunto si ¿no deberías acompañarnos en el sueño de que Barranquilla sea una ciudad sin hambre?”.

Algunas horas después, el empresario colombiano, Mario Hernández, le contestó a Bolívar mediante su cuenta de Twitter: “¿Al senador Bolívar será que la Fórmula 1 no produce ingresos, imagen, genera empleo, turismo, etc.? ¡Los países que tienen la Fórmula 1 lo hacen por bobos! ¡Claro que no se puede manejar como un hotel quebrado!”.

De acuerdo con la encuesta Pulso Social, presentada por el Departamento Nacional de Estadística (Dane) en octubre pasado, la seguridad alimentaria y la desnutrición crónica de la primera infancia fueron afectadas por la pandemia del covid-19. Además, los resultados reportaron que 3 de cada 10 hogares en el país no consumen las 3 comidas diarias.

Así mismo, el Dane presentó cuáles son las regiones que presentan una mayor incidencia de desnutrición, siendo el Caribe la más afectada. Cesar, con Valledupar a la cabeza, alcanza el 49 % de los hogares que apenas consumen tres comidas al día. Sucre, con Sincelejo, llega al 41 %. Atlántico, con Barranquilla, cuenta con un 33 %. Y Bolívar, con Cartagena de Indias, llega a un 31 % de hogares que apenas consumen tres comidas al día.

Otros cuestionamientos a Duque por la F1:

El senador del Polo Democrático, Alexander López Maya, también se pronunció luego de que surgiera el anuncio. Este enfatizó en la “desconexión” tanto del presidente Duque como del alcalde Pumarejo: “En Barranquilla cientos de familias han dejado de comer 3 veces al día y eso no es tema de conversación entre Pumarejo y Duque, solo hablan de nimiedades irrisorias que resultan insultantes al ver la necesidades de los barranquilleros”.

“En lugar de pensarse una Barranquilla sin hambre, con solución para los arroyos que tanto afectan a la gente en época invernal, piensan en traer la Fórmula 1 que lo único que hace es beneficiar a los políticos y empresarios ricos de la región. ¡Ay Presidente!”, publicó Sandra Ramírez, quien aspira a seguir en el Senado en representación del partido Comunes.

