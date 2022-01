Foto: Lina Tejeiro muestra cómo avanza la cicatrización en sus glúteos tras los biopolímeros

Vía Instagram (linatejeiro)

Luego de que en julio de 2020 la actriz e influenciadora fuera sometida a un procedimiento médico para la extracción de los biopolímeros en sus glúteos, ha aprovechado sus redes sociales para mostrar, aunque no de manera explícita, las secuelas que le quedaron de aquella operación. Hasta ahora.

Recientemente, y a través de una dinámica de preguntas y respuestas, Lina Tejeiro volvió a referirse a su proceso de recuperación. Varios fans pidieron que hablara sobre el tema; incluso, un usuario preguntó “¿Cómo quedó tu cicatriz de los biopolímeros?”

En respuesta, Tejeiro no se guardó nada y contestó con una foto en la que deja al descubierto la totalidad de la cicatriz, evidenciando que solo quedan dos marcas que, en ocasiones parecen imperceptibles.

Dicha imagen se volvió muy popular en Instagram, al punto de que varios perfiles de entretenimiento la repostearon, generando decenas de comentarios positivos y resaltando la cicatrización que ha tenido.

Reacciones como “En la cicatrización le fue demasiado bien, wow”; “Mamacita como sea esa niña jamás estará mal”; “Le quedo súper”; “Poder superar esa situación, y sólo tener esa cicatriz, es de admiración” y “Le quedó linda la, verdad”, destacaron en la publicación que compartió ‘ChismesHoyCol’.

Así avanza la cicatrización de Lina Tejeiro tras los biopolímeros. FOTO: Captura de pantalla de Instagram (linatejeiro)

Siguiendo con la dinámica, a la modelo le preguntaron si “¿Esa cicatriz se te puede borrar más o te queda así?”, a lo que respondió que, en efecto, se puede borrar. “Incluso, hace unos meses me había hecho una sesión de láser fraccionado y eso me ayudó un montón a desvanecerla, pero no volví, no he estado juiciosa”, reveló Lina, añadiendo que no ha tenido afán en querer eliminar aquellas marcas.

Otro usuario la interrogó sobre la cantidad de biopolímeros que le fueron extraídos de sus glúteos, a lo que contestó que es “prácticamente imposible” que esta sustancia sea completamente eliminada del cuerpo. Sin embargo, reveló que su cirujano logró sacarle más del 90 por ciento del material que en su momento, la afectó físicamente. Incluso, afirmó que no necesita más cirugías para continuar la extracción.

Elizabeth Loaiza, otra famosa víctima de los biopolímeros

Hace varias semanas, la modelo y empresaria vallecaucana decidió mostrarle a sus seguidores la cicatriz que le quedó en los glúteos y que, como ella misma lo había dicho, era su mayor temor. Sin embargo, no siente temor en mostrarlas ante su público, pues según ella, “cuentan historias”. A través de Instagram, la también empresaria acompañó la imagen con un emotivo mensaje:

“Quise hacer esta foto hace mucho tiempo y mostrarles la realidad. Me quedó en la mitad de la cola y debo hacerme una cirugía de reconstrucción para poder subirla, pero quiero decirles que las cicatrices cuentan historias”, añadiendo que muchas personas tienen este tipo de marcas derivadas de distintas situaciones. Asimismo, añadió que, pese a los diversos motivos por los cuales una persona puede tener cicatrices, “las que más duelen son las cicatrices del corazón roto, pues se tardan mucho en sanar”.

Vale mencionar que, Loaiza es una de las principales voceras que se han manifestado en contra del uso de esta sustancia en procedimientos estéticos, haciendo activismo a través de la campaña ‘Ni una más con biopolímeros’.

