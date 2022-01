Entrega de permisos temporales a migrantes venezolanos se dará en varías zonas del país

Funcionarios de Migración Colombia realizan controles sobre el puente que une a las poblaciones de Cúcuta (Colombia) y San Antonio del Táchira (Venezuela), en una fotografía de archivo. EFE/Mario Caicedo

En Colombia hay 1.842.390 migrantes venezolanos registrados, con corte a agosto de 2021, lo que supone 99.463 personas más que en enero del mismo año, según un informe de Migración Colombia. Además, en enero, antes de que se anunciara el Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos, había en el país 1.742.927, lo que significa que en siete meses se produjo un crecimiento del 5,7 %.

Recordemos que el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, es una de las determinaciones más aplaudidas del gobierno de Iván Duque y pretende regularizar a aquellos venezolanos que, a causa de la crisis económica y social del país vecino, vinieron a Colombia en busca de una mejor vida y de esta forma que estos puedan acceder a bienes y servicios, salud, educación, así como emplearse de manera formal y legal en igualdad de condiciones.

Siguiendo lo mencionado y prometido por el Gobierno, durante esta semana serán entregados 60 mil permisos en la capital del país, de acuerdo con lo expresado por el director de Migración, Juan Francisco Espinosa. Esta es solo una de las cinco jornadas que se desarrollaran en todo el país, pues en las próximas semanas la entrega se dará en ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla y Cúcuta.

La sede principal de las jornadas en Bogotá es el Movistar Arena, sin embargo, han sido habilitados otros puntos en centros comerciales, entre ellos Bulevar Niza. Para mayor información sobre las jornadas todo los datos se pueden consultar en la página web de Migración Colombia, en el botón “Entregas Masivas PPT”.

Recodemos que de acuerdo con la entidad las personas que pueden acceder este beneficio deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Aquellos migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia de manera regular, ya sea porque cuentan con un permiso de ingreso y permanencia, porque realizaron una prórroga de permanencia o porque tienen un Permiso Especial de Permanencia (PEP)

- Los migrantes irregulares que se encuentren en el territorio colombiano con anterioridad al 31 de enero de 2021

- Los migrantes venezolanos solicitantes de refugio y titulares de un salvoconducto SC-2, es decir, aquellos que están tramitando una visa ante la Cancillería

- Aquellos migrantes venezolanos que ingresen a Colombia de manera regular durante los dos primeros de vigencia del Estatuto, también podrán beneficiarse del mismo.





La historia del primer venezolano en recibir tarjeta del Estatuto de Protección

Luego de la autorización dada por el presidente Iván Duque en junio de 2021, a comienzo de octubre del año pasado se le hizo entrega del primer Permiso por Protección Temporal para ciudadanos venezolanos a Óscar Soto de 49 años, un hombre que salió de su país hace casi cuatro años y llegó al país a Yopal, luego de una larga travesía por trochas y lanchas, posteriormente se traslado a Bogotá donde trabaja haciendo tráilers.

“En Venezuela era contratista, pero debido a la situación de mi País, me vi obligado a salir de mi país en el 2017 y venía con la idea de montar un taller. Comencé con este en Yopal, donde no me fue muy bien, posteriormente me fui a Argentina y luego, volví a Colombia pero esta vez a la capital y ahora me ha ido muy bien”, comentó Soto en una entrevista en la W Radio.

Frente a la posibilidad de sacar su Permiso por Protección, anotó que es muy importante para él pues le ha garantizado nuevos derechos y le dio la posibilidad de regularizarse para ayudar desde Colombia a sus familiares que están en Venezuela, como en el caso de él que ha podido ayudar a su esposa y su hija.

“Estoy muy agradecido con todo lo que ha hecho el pueblo colombiano. Podemos conseguir trabajos dignos y tener cuenta bancaria, entre otras cosas”, comentó el extranjero.





