El totazo que se dio Valentina Lizcano tras acrobacia que intentó hacer en una piscina

Valentina Lizcano. Foto: Instagram @valelizcano

Cada quien tiene su propia manera de tirarse a la piscina, hay quienes son fanáticos de los clavados, quienes prefieren entrar al agua lentamente porque no poseen muchas habilidades para nadar y los que quieren hacerlo de una manera más original y, tal vez, divertida. En este último caso, por ejemplo, Valentina Lizcano intentó desarrollar una acrobacia para lanzarse al agua con una patineta como protagonista.

De este modo, en su estadía en el Hotel Fénix Beach Cartagena, a la actriz se le vio subirse en una patineta pequeña e impulsarse hacia la piscina, sin embargo, en su breve recorrido no se le vio precisamente muy estable. Posteriormente, cuando saltó al agua lo hizo de una manera torpe y su pierna izquierda terminó estrellándose contra el muro de la alberca. De hecho, la persona que se desenvolvió en el trabajo de grabar su acrobacia resumió el momento del incidente en una sola expresión que lo dijo todo: “¡Uy!”.

Vale mencionar que, la caleña aparentemente dio cuenta de su fallida pirueta en sus redes sociales (InstaStories), sin embargo, su Historia ya no está disponible. Aun así, el video fue replicado en el Instagram de Lo Sé Todo. Por otro lado, Lizcano no ha ampliado la información respecto del estado de su pierna tras el totazo que recibió, pero - aunque la situación se vio muy accidentada - al parecer, no fue un golpe de gravedad.

Lo que sí es que la también locutora no ha evitado reírse un poco de su incidente, puesto que el lunes 24 de enero reposteó – nuevamente desde sus Historias de Instagram – un clip de un usuario, quien en sus propias redes sociales había publicado el video de la caída de Valentina Lizcano y posteriormente redactado – de manera humorística – sobre las imágenes: “Yo empezando este 2022, con toda, el semestre de la U este año”.

Historias en Instagram de Valentina Lizcano. Foto: @valelizcano

Un poco de la carrera de Valentina Lizcano:

En el año 2004 se desenvolvió como participante en un reality actoral, específicamente el popular ‘Protagonistas de Novela’. Sin embargo, quienes salieron victoriosos como ganadores en aquella época fueron Ana Rivera y Kike Duque. Entonces, en estos 18 años transcurridos, en cuanto al mundo del entretenimiento Valentina Lizcano ha pisado varios terrenos artísticos.

Ha actuado en varias telenovelas como ‘Aquí no hay quien viva’ (2008), ‘La reina del sur’ (2011), ‘Polvo carnavalero’ (2017), la serie web ‘La nena’, y varias más, pero también plasmó su talento como presentadora en ‘Bichos’ (2005), además de adentrarse en la radio trabajando en Los 40.

Por este último tiempo la actriz ha tenido todo el foco de su atención en una persona en particular: Alma, con quien ha vivido por segunda oportunidad la experiencia de ser madre tras el nacimiento de la niña en junio de 2021. Es de recordar que el padre de la pequeña es Giulio Iannelli, mientras que el de su primer hijo es Ricardo Leyva Jr.

“Cuando te vuelves madre debes aprender a soltar todo, suelta las estructuras, los tiempos, ¡suelta las ganas compulsivas de ser la mejor! La madre, esposa, amiga, hija, empresaria, la más sexy, suelta y fluye, ya no necesitas demostrar nada, solo vivir intensamente todo porque hasta una mechoneada a las 10:30 am con pijama aún puesta, la cara lavada y los mil olores que te acompañan - aparte de los tuyos propios - pasarán y lo harán tan rápido que para cuando caigas en cuanta que todo era mejor sin estresarte tanto o hasta permitiéndote estresarte un poco (no mucho) ya ellos y tú crecieron y cambiaron, aprovecha este momento”, escribió Lizcano el jueves 20 de enero sobre la maternidad.

Post en Instagram de Valentina Lizcano. Foto: @valelizcano

SEGUIR LEYENDO: