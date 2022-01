Sebastián Yatra lanza ‘Melancólicos anónimos’, un tema para quienes pasen por una ruptura

Tomada de Instagram @sebastianyatra

Nadie se libra de una tusa, eso es seguro. En cualquier momento de la vida puede llegar y durar poco o mucho, eso dependerá de cada quién y de lo que haga para sanarse de semejante golpe emocional. Si se habla de la industria musical, allí se pueden encontrar muchas, pero muchas canciones que hablen de dicho asunto. Hay piezas musicales para despedirse de una relación, otras para maldecir y regarse en una fila de insultos contra la persona que destruyó las cosas, también hay algunas que retratan la no superación de la ruptura y el deseo de reintentar o también está ‘Melancólicos anónimos’, canción que Sebastián Yatra sacó al mercado el viernes 21 de enero en conjunto con su videoclip.

La historia de ‘Melancólicos anónimos’ es la de muchas personas: una relación desemboca en un punto final. Posteriormente, se siente todo el dolor y frustración del mundo por lo ocurrido, además de que lastimosamente la persona que continúa dolida se entera de que su expareja ya está con alguien más. Pero bueno, luego viene el momento de salir y distraerse, incluso, de también conocer otras personas. Después de todo un proceso se empieza a sentir la sanación, pero sin olvidar que existió una persona a la que se amó.

Sebastián Yatra lo cuenta mejor en su canción, en la que también participa Itziar Castro (actriz española) sosteniendo un diálogo con el cantante paisa, ella le habla y él responde cantando.

" (Sebastián) Hola, llevo cuatro semanas jodido pasando mal. (Itziar) Hola Sebastián, aquí estoy para escucharte, cuéntame, ¿qué sientes?. (Sebastián) Tristeza, se fue un lunes y el jueves la vieron con otro man. (Itziar) Eso duele cariño, pero deberías estar tranquilo, tienes que rehacer tu vida. Lo he intentado, créeme, pero desde que se fue mi vida es un meme, tengo una nube encima y todo el día llueve, parece que tengo covid porque nada me sabe, nada me huele ¿Y ahora cómo le hago? Las series que empezamos juntos no las acabo, ciudades y lugares que quedaron bloqueados, por ella di un millón y ella por mí ni un centavo”.

No hay que dejar por fuera que Alexan Sarikamichian y Joaquín Cambre se desenvolvieron como directores del video musical que, si se habla de visualizaciones en YouTube, en lo corrido de estas horas va por la cifra de casi dos millones de vistas.

Sebastián Yatra, ad portas de estrenar su álbum ‘Dharma’:

Por este primer mes del año el cantante paisa ha tenido varios quehaceres musicales, por ejemplo, el 6 de enero le figuró el lanzamiento de ‘Amor pasajero’ con su respectivo videoclip. Empero, más allá del estreno de canciones individuales o colaborativas – desde el 14 de enero se ha escuchado ‘Regresé’, canción en conjunto con L-Gante y Justin Quiles – Yatra ya tiene fijado en el calendario el 28 de enero como fecha para sacar al mercado otro álbum, que en esta oportunidad recibe el nombre de ‘Dharma’ y entre las canciones que encierra el disco está plasmado el título de ‘Melancólicos anónimos’.

SEGUIR LEYENDO: