Maleja Restrepo alcanza los cuatro millones de seguidores en Instagram y así lo celebró

Maleja Restrepo.

En lo corrido de estos primeros veinte días del 2022, Maleja Restrepo ya tuvo una gran alegría que compartir con su público: la acumulación de cuatro millones de seguidores en Instagram. Por supuesto, en un mundo protagonizado por las redes sociales, el poder reunir un amplio público en Tiktok, Instagram, Facebook o la que esté en furor en el momento, es una cosa que simplemente se traduce en popularidad y éxito, ya sea porque la figura pública en cuestión se está dando a conocer cada vez más, su contenido gusta satisfactoriamente y porque laboralmente también es muy beneficioso, entre otras cosas.

Entonces, desde sus Historias en Instagram, la presentadora habló de esta reciente novedad en su vida.

“Antes de irme a trotar un ratico no podía dejar pasar este momento porque llegamos a los cuatro millones y me puse a chismosear y vi la primera publicación que fue el 10 de febrero del 2012 (una foto de su pareja Tatán Mejía). Yo llevaba ahí ya dos años con Sebas de relación y Guadalupe nació el 18 de febrero, ya iba a nacer y, por supuesto, quería darles las gracias por ser pate de este combo, por ser parte de este parche, porque hemos crecido juntos. Llevamos desde el 2012, diez años en estas y me da mucha emoción poder seguir compartiendo lo que soy, mi trabajo, mi familia”.

Ante la felicidad y satisfacción por la cantidad de seguidores alcanzados en Instagram, Maleja Restrepo quiso echar una mirada al pasado para rememorar momentos vividos a lo largo y ancho de esta última década con el objetivo de celebrar su logro. Fue así como publicó varias instantáneas en las que se le ve posar con Tatán Mejía (Sebastián Mejía), por ejemplo, compartió una que data de su tiempo como novios.

“Con ustedes la foto del día y lugar en el que nos reencontramos después de tres años de habernos conocido en el reality ‘La isla de los famosos’. Año 2010, a los diez días nos fuimos a vivir juntos y aquí seguimos construyendo y siendo amigos, esposos y amantes”, redactó la caleña sobre la fotografía.

Historias en Instagram de Maleja Restrepo.

Es de recordar que, ‘La isla de los famosos: una aventura maya’ tuvo su lanzamiento en el año 2007. Posteriormente, la historia sentimental entre Maleja y Tatán empezó a desarrollarse a partir del 2010 y ya fue en 2011 cuando su noviazgo se convirtió en matrimonio. En lo transcurrido de su relación, la pareja ha vivido en dos oportunidades la experiencia de ser padres, primero con el nacimiento de Guadalupe en 2012 y luego repitieron su rol cuando nació Macarena en 2017.

Vale mencionar que Mejía se ha desempeñado laboralmente desde la práctica del el freestyle motocross.

Ahora, volviendo a los recuerdos publicados por Maleja Restrepo, la presentadora también le puso sobre la mesa a sus seguidores – por cuenta de sus propias solicitudes – imágenes de su boda, embarazos, incluso, también le hizo caso a un usuario que le pidió una “foto que nadie ha visto”, aquí nuevamente el protagonista del retrato compartido fue su esposo, además de ella, quien por aquella época tuvo un embarazo ectópico.

Historias en Instagram de Maleja Restrepo.

“Un momento muy difícil de nuestras vidas, llegué de un viaje con un dolor muy intenso, fui a urgencias y resultó ser un embarazo ectópico (cuando el óvulo crecer por fuera del útero, es decir, un embarazo inviable), por lo cual, perdí una de mis trompas. Tuve miedo de no volver a quedar en embarazo (ya existía Guadalupe), pero somos tan perfectos que para eso tenemos otra trompa y años después llegó Macarena”, escribió.

De este modo y, de manera fotográfica, Restrepo hizo un ‘recorderis’ de su vida o de lo que ha sido su vida en estos diez años desde que abrió su cuenta en Instagram en 2012.

Historias en Instagram de Maleja Restrepo.

Historias en Instagram de Maleja Restrepo.

