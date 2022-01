Daniel Quintero pide al CNE que investigue los gastos del comité de la revocatoria

Daniel Quintero. Foto: (Colprensa - Álvaro Tavera)

El alcalde Daniel Quintero no ha tenido días fáciles en el 2022. Luego de que el comité de la revocatoria logró conseguir más de las firmas necesarias para comenzar el proceso de revocatoria en contra de su mandato, el Comité Nacional Electoral le dio un respiro al suspender provisionalmente la revisión de las cuentas del proceso por presuntas irregularidades.

El mandatario recientemente denunció amenazas en su contra y ha sido blanco de persecución política, sin embargo seguirá su campaña del ‘No +’, en contra del proceso de revocatoria que viene adelantando un grupo de ciudadanos que quieren sacarlo del cargo de alcalde de la capital antioqueña.

“Yo nunca hablo de esas cosas pero recibo decenas, decenas de presiones para que nos callemos, pero no nos hemos callado y no nos vamos a callar”, afirmó el mandatario que también agregó que también recibe, “decenas de demandas que no tienen propósito pero lo que buscan es que nos quedemos callados, que tengamos que contratar abogados que valen toda la plata del mundo”.

Te puede interesar: Daniel Quintero denuncia amenazas en el marco de su revocatoria

Ahora, a través de su abogado, Alfonso Portela Herrán, el alcalde Daniel Quintero realizó una petición al Comité Nacional Electoral para que realice una investigación exhaustiva sobre los gastos que ha realizado el comité de la revocatoria en el proceso que se ha llevado en contra de su mandato en los últimos meses.

Entre las solicitudes está la revisión de los gastos en costos de edición de un video que fue publicado en la cuenta de Instagram de Juan Giraldo (no hace parte del Comité de la Revocatoria Pacto Por Medellín, así lo confirmó el concejal Julio Enrique Villa), el pasado 31 de octubre, personal para la auditoría de las firmas, elementos tecnológicos para la digitalización de las firmas y si a la Registraduría de la Nación se le realizó la entrega de algún elemento magnético.

También está en duda la realización y edición de dos videos que fueron también publicados en la cuenta de Juan Giraldo el pasado 1 de agosto y el 20 de octubre del 2021. El primero de ellos se solicita a la ciudadanía que firme la revocatoria y en las imágenes se ve a personas con prendas y pendones alusivos a la revocatoria del alcalde Daniel Quintero. En el segundo video, que también cuenta con algunos pendones en contra y personal con prendas de bioseguridad, algo a lo que el abogado solicita revisar si estos se ajustaban a los requisitos del momento.

También puedes leer: Las irregularidades que encontró el CNE en los dineros de la campaña de revocatoria de Daniel Quintero

El abogado Alfonso Portela también le pidió al Comité Nacional Electoral que se revisen, “los lugares y fechas de recolección, los cuales están publicados en el mismo perfil con el fin de identificar si fueron reportados los gastos de publicidad y logística”.

‘El Colombiano’, consultó al concejal Julio González Villa sobre las solicitudes por parte del alcalde Daniel Quintero y este afirmó que, “el alcalde no tiene de donde pegarse. El proceso de recolección de firmas fue lo más sencillo que hubo, puros voluntarios. Unos que se instalaron en el centro comercial El Tesoro y otros que fueron a los barrios y fueron puerta por puerta preguntándole a las personas. En el proceso de recolección nunca ocurrieron episodios como personas en grupo caminando por las calles recogiendo las firmas en masa”.

Julio González también confirmó que una vez supo sobre el proceso y la indagación preliminar que mantiene el Comité Nacional Electoral, ellos enviaron las certificaciones contables para demostrar que todas las cuentas estaban en orden.

NO DEJES DE LEER: