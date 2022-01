Álvaro Uribe habría iniciado conversaciones con Rodolfo Hernández

Fotos tomadas de Colprensa.

El discurso del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández es que no hará alianzas con ninguna coalición ni partido político antes de la primera vuelta presidencial. Un discurso que le ha valido para rechazar invitaciones que se le han hechos desde diferentes alianzas como la Coalición Centro Esperanza y el mismo Pacto Histórico.

En las más recientes encuestas que exponen la intención del voto de los colombianos, el polémico empresario sube y ya se ubica detrás del líder la Colombia Humana, superó a candidatos anunciados como el del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, y también a los precandidatos del llamado Equipo por Colombia donde están otros exalcaldes como Álex Char y Federico Gutiérrez.

Ese aumento de la intención de voto hace que el candidato sea atractivo para los grupos políticos que no lograrían asegurar su paso a segunda vuelta y en ese contexto se conoció este viernes a través de la periodista Darcy Quinn de La FM, que el uribismo estaría dispuesto a apoyar la candidatura del bumangués.

Contó la periodista que en los últimos días incluso hubo conversaciones entre el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, y Rodolfo Hernández.

Allí se aclaró que el candidato no hará ningún tipo de alianzas pero que sí recibiría los apoyos que quieran darle. Y que después de las consultas de marzo este apoyo se podría materializar.

Cabe anotar que, Óscar Iván Zuluaga, candidato del uribismo, agradeció la invitación de tres de los cinco precandidatos del Equipo Colombia, a formar parte de la coalición de derecha, pero que no hará parte de una alianza que, “opera desde los vetos, y no toma decisiones asertivas y oportunas”.

En la foto: Álvaro Uribe Vélez y Óscar Iván Zuluaga. (Colprensa - Luisa González).

A través de un comunicado, el precandidato respondió a los precandidatos de la alianza: el exgobernador de Antioquia Federico Gutiérrez y a los congresistas David Barguil y Aydeé Lizarazo, agradeciéndoles la apertura que han manifestado a “construir un camino de unidad”, sin embargo, señaló que a los colombianos “no les interesan los vaivenes de la mecánica política”.

“Ustedes me conocen muy bien: saben que soy una persona paciente, que mi liderazgo siempre busca construir consensos en medio de las diferencias. Saben, que también, Colombia necesita señales de determinación y claridad, no de vacilación e incertidumbre. En consecuencia, mi partido y yo, hemos decidido no hacer parte de una coalición que opera desde los vetos, que son la antítesis de la unidad, y que no toma decisiones asertivas y oportunas”, aseveró Zuluaga en la misiva.

En ese sentido, indicó que desde el pasado 22 de noviembre expresó su afinidad con los miembros de esta coalición, de quienes se refirió como candidatos con experiencia y con buenas ideas y a quienes los unía la experiencia en el servicio público, el “amor por Colombia” y la urgencia por construir un país “más justo y con mayores oportunidades para todos”, asegurando que desde antes de su elección como precandidato les manifestó su deseo de conformar esta alianza.

Esa decisión habría generado un descontento entre algunos miembros del Centro Democrático que creen que sin esta alianza les quedará más difícil conseguir los votos necesarios para asegurar la segunda vuelta.

Incluso se habló de una ruptura entre el actual mandatario Iván Duque y Zuluaga porque el jefe de Estado esperaba que el candidato de su partido estuviera en esa coalición.

Pero sobre ese tema, Zuluaga le dijo a Caracol Radio que “la única conversación que he tenido con el presidente es que el sábado pasado yo lo llamé y me pareció correcto informarle. Él escuchó y me dijo que respetaba la decisión de la no unión con el Equipo Por Colombia”.

