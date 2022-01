Zulma Rey reveló los detalles de las quemaduras que la llevaron a estar hospitalizada

Original tomada de Instagram @zulmarey y @losetodo

Zulma Rey es recordada por sus papeles en ‘A mano limpia’ y ‘Lala’s Spa’, novelas del Canal RCN y por el impase que vivió cuando en redes sociales circuló un video en el que se le veía discutir fuertemente con su novio, Andrés Fierro, recordado por darle vida a Esteban, en ‘Padres e hijos’.

El pasado 12 de enero Rey fue noticia al informar desde el pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar que había sufrido quemaduras de primer y segundo grado, sin embargo, en ese momento aclaró que no quería hablar del tema por lo que después contaría a sus seguidores, quienes estaban muy preocupados por su estado de salud.

“Muchísimo dolor, muy duro, pero bueno… Son experiencias que tengo que vivir, vamos a ver que diosito me sople rápido porque tengo que vivir esto. Gracias por todo ese amor que me están mandando, los amo y se da uno cuenta que le tienen a uno cariñito”, expresó Zulma Rey en sus ‘InstaStories’.

En entrevista con el programa de chismes ‘Lo Sé Todo’ este miércoles 19 de enero, Rey contó los detalles de las quemaduras que sufrió en algunas zonas de su cuerpo antes de salir a una sesión de fotos que venía planeando desde hace algún tiempo.

“Yo tenía que hacer unas fotos para una campaña publicitaria que me habían escogido y tenía que estar bronceada. Lo que hice fue probar un producto nuevo y me bronceé, yo quedé normal, divina, bronceada y dije ¡ay súper ya quedé lista!, cuando me empezaron a salir ampollas y yo decía ¡Dios mío!”, aseguró para el programa ‘Lo Sé Todo’.

Cuando empezaron a aparecer las primeras señales en su cuerpo tomó la decisión de irse al hospital, donde fue revisada por los especialistas, quienes al ver la gravedad de sus quemaduras, deciden dejarla internada 10 días.

“Me dijeron, no tú quedas inmediatamente hospitalizada. Si tú te vas es bajo tu responsabilidad porque tienes que estar hospitalizada, tienes quemaduras de primer y segundo grado”, comentó Zulma Rey al programa de entretenimiento de Canal Uno.

La actriz confesó que para este tipo de quemaduras el tratamiento se puede realizar desde la casa, sin embargo, cuando intervienen una buena cantidad de piel se complica y puede ser riesgoso para la salud del paciente.

“Me dejaron ahí, suero, medicamentos, quitaron todas las ampollas y fue muy doloroso, jamás había vivido un dolor tan fuerte. Me tuvieron que poner morfina y ni esa morfina me hacía y luego hospitalizada hasta que me sanara y me pudiera ir en 10 días”, relató para ‘Lo Sé Todo’.

Finalmente, agradeció a Dios el salir airosa del inconveniente porque siempre se cuestionó el porqué le pasaban este tipo de situaciones hasta que entendió que era una experiencia más por la que tenía que transitar.

“Son quemaduras que tampoco fueron graves y que hubiera sido peores si no hubiera ido a tiempo al médico. Yo siento que todo esto es para aprender, para uno fortalecerse, ver un montón de personas quemadas como yo quemadas o porque fritaron buñuelos o por electricidad, accidentes que pueden pasar en cualquier momento y que te pueden llevar a situaciones graves”, sostuvo Rey, quien aprovechó para invitar a las mujeres como ella que les gusta tener un color de piel bronceado a revisar los componentes del producto antes de aplicárselo.

