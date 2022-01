Fallece el exboxeador Bernardo Caraballo, uno de los grandes deportistas del país en los años 60

Fallece Bernardo Caraballo, histórico boxeador colombiano. Foto: Asociación Mundial de Boxeo

Luto en el deporte colombiano. En la madrugada de este jueves 20 de enero del 2022, falleció el mítico boxeador colombiano, Bernardo ‘Benny’ Caraballo a sus 80 año de edad en la ciudad de Cartagena. La noticia la confirmaron sus familiares.

El exboxeador hizo historia al convertirse en el primer colombiano en aparecer en el escalafón mundial del boxeo mundial, ubicándose en la novena posición en la categoría peso mosca, y disputar un combate por un titulo mundial. Caraballo ya venía presentando problemas cardiacos, razón por la cual estaba hospitalizado en Cartagena.

El exboxeador cartagenero, mantuvo una carrera llena de éxitos por algo más de 16 años, Entre 1961 y 1977 disputó 108 combates, ganó 84, 37 de ellas por nocaut, empató 6 y perdió 18 ocasiones. En Colombia fue campeón en las divisiones mosca, gallo y pluma.

Sus familiares confirmaron el fallecimiento ante la prensa local. Uno de sus nietos, Jair Caraballo, aseguró que el exboxeador murió a las 12:30 de la madrugada debido a una complicación cardiaca y describió a su abuelo como una “persona muy sencilla y cariñosa”.

“Su corazoncito no dio más. El país perdió ante todo una gran persona. Ayudaba a todo el mundo sin ningún tipo de reparo. Una persona muy sencilla y cariñosa, y, para el deporte, se pierde a un grande, lo que dicen todos sus compañeros de boxeo es que fue una gran figura a nivel nacional e internacional”.

Su hijo, Manuel Caraballo, dijo que, “mi papá entró hace cinco o siete días a la clínica San José de Torices, lo llevaron porque se encontraba un poco mal de salud y del corazón, al revisarlo vieron que la situación no estaba muy bien, pues le hicieron todo lo humanamente posible, nunca tuvieron reparo su atención y el día de hoy a las 12:30 a.m. falleció, su corazón no pudo luchar más y se paró, se fue”.

Por otra parte, la Federación Colombiana de Boxeo lamento lo sucedido y envió un mensaje de aliento a sus familiares: “Nuestro deporte se viste de luto, falleció en la ciudad de Cartagena el Campeón sin Corona, el primer boxeador en disputar un título mundial el Gran Bernardo Caraballo, paz en su tumba y nos solidarizamos con su familia”.

Por otra parte, el Ministerio de Salud también envió un mensaje de solidaridad con sus familiares y afirmó que, “el país entero soñó de la mano de tu talento, dejaste una huella como gloria eterna del boxeo, tu nombre se enmarcó como campeón de campeones. Hasta siempre, Bernardo Caraballo. Descansa en paz”.

Un combate para la historia

El 27 de noviembre de 1964 ocurrió un hecho histórico para el deporte colombiano. Bernardo Caraballo disputó una contienda por un título mundial. El lugar escogido para dicha pelea fue el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Esta será la primera vez que un boxeador colombiano tuviera un enfrentamiento por un título mundial.

‘Benny’ tenía al frente al campeón brasileño Éder Jofre, en un estadio El Campín que contó con la presencia de 25 mil espectadores. Esa noche fría marcaría un hito en el deporte colombiano. El brasileño impuso el ritmo del combate, desde los primeros segundos salió a liquidar esa pelea, Caraballo trató de defenderse y lanzó algunos golpes que fueron esquivados por el brasileño. El quinto round fue el más complicado para el colombiano que no pudo contener el calibre de los golpes de su rival.

Finalmente, en el séptimo round. una izquierda de Jofre terminó mandando al colombiano a la lona. Pese a los intentos, Caraballo no pudo incorporarse y perdió el combate por nocaut. Su esposa, recordó lo sucedido esa noche y afirma que el pugilista colombiano no se sentía bien.

“A él lo pusieron a subir Monserrate a hacerle de todo para rebajarlo, pero él estaba en el peso. Cuando Bernardo llegó me dijo Zuni me siento mal, no puedo, a Bernardo lo deshidrataron”, afirmó.

Luego agregó que, “él me dijo Zuni yo voy a cumplirle a Colombia, pero yo me siento mal, pero yo voy a hacerlo, pero mira Bernardo en el séptimo round iba ganando, yo a él le gritaba párate, párate que vamos ganando, pero él me hacía señas con los guantes en las rodillas que no podía levantarse porque estaba deshidratado”.

