Así sería la rebaja de pena de Jhonier Leal tras su confesión

En la imagen, Mauricio Leal, su madre Marleny Hernández, y su hermano, Jhonier Leal. Foto: Instagram Mauricio Leal

En el segundo día de su audiencia, el acusado Jhonier Leal admitió que fue el autor de la muerte de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal, y de su madre, Marleny Hernández. Ante la aceptación de los cargos por un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, podría haber una rebaja en su condena.

Si bien Leal aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado por el parentesco, por estado de indefensión y sevicia, además de ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas, la audiencia que se realizó este 18 de enero no definió cuánto tiempo pasará en prisión.

Según expertos consultados por el diario El Tiempo, el acusado podría tener unos descuentos en su pena tras su confesión. “Si el juez del caso avala el preacuerdo con la Fiscalía quedaría entre los 40 a 45 años de prisión, según abogados consultados”, afirmó el medio. Factores como estudiar, trabajar e incluso, escribir un libro también podrían reducir la pena de Leal.

El penalista Pedro Nel Escorcia aseguró al medio que a pesar de que la aceptación de los cargos se dio después de la imputación, Jhonier Leal seguirá teniendo derecho a la rebaja que está estipulada en la ley.

Lo cierto es que, por los delitos que cometió, la condena no podría ser menor a los 15 años. Así lo confirmó el abogado Francisco Bernate, quien señaló en entrevista con el diario que, “por cada dos días de estudio y trabajo en prisión se le rebaja uno de reclusión. Lo final serían 15 años”.

Durante la audiencia, el abogado de víctimas, Edgar Montaña, resaltó el hecho de que la confesión del acusado se realizó en un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, el fiscal del caso aclaró que esa situación “no se debe presentar ante el juez de garantías sino ante el juez con funciones de conocimiento”, lo cual fue confirmado por la jueza que dirigió la audiencia.

Medida de aseguramiento

A pesar de que aún se desconoce cuál será la condena final que dictara el juzgado, la Fiscalía llegó a un análisis de cuál es la mejor decisión sobre Leal y se la presentó a la juez de garantías.

De acuerdo a las pruebas presentadas por la entidad, el fiscal del caso aseguró que ven como única medida de aseguramiento la privación efectiva de la libertad del acusado. El funcionario explicó que, “Jhonier Leal Hernández es un riesgo para la comunidad y un peligro para el mismo proceso (...) Cualquier otra medida no aseguraría los fines constitucionales”.

Si bien existe la posibilidad de que la jueza decida brindar una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, la Fiscalía argumentó que no sería la mejor opción teniendo en cuenta los hechos. En primera instancia, permitir que Jhonier Leal resida en su domicilio no evita que el acusado afecte el proceso legal y lo mismo sucede con la opción de vigilar al acusado por medio de una persona o una entidad.

Es importante recordar que también se evalúa el comportamiento antes y después de haber cometido el crimen. Según la Fiscalía, Leal no habría tenido un comportamiento que le brindara una medida diferente.

“Previo a los hechos, planeó durante cuatro meses el crimen y a su vez, afectó las pruebas para que pareciera un suicidio”, dijo el fiscal resaltando a su vez, el saqueo de las cuentas de su hermano para quedarse con su fortuna.

Las pruebas de la Fiscalía

Durante la tarde de este 17 de enero, la Fiscalía General de la Nación hizo un recuento de las pruebas que tienen las autoridades y, con base a ellas, expuso detalladamente la hipótesis que tiene el ente acusador de cómo ocurrieron los hechos.

El funcionario señaló que el sábado 20 de noviembre, siendo las 9:59 p. m. Mauricio Leal entró a su vivienda y una hora más tarde su hermano arribó al conjunto residencial, donde también residía. Al día siguiente, desayunaron y pasaron parte del día juntos hasta que Jhonier salió a una fiesta de la que volvió a las 11:37 p. m.

Jhonier volvió a salir del conjunto el 22 de noviembre a las 11:15 a. m. Según la Fiscalía, durante la madrugada y la mañana de ese lunes, el hermano e hijo de las víctimas habría cometido el crimen. Se presume que la primera en ser atacada fue Marleny.

“Con el mismo cuchillo que atacaste a tu señora madre atacas a tu hermano, con la mala fortuna que ese cuchillo se quedó incrustado en el cuerpo de Mauricio Leal, para posteriormente hacer un recorrido largo hasta la cocina para traer otro cuchillo para generarle ciertas heridas e intimidarlo para que escribiera la carta encontrada”, dijo el fiscal.

En este proceso, las autoridades también expusieron como pruebas incriminatorias que en la terraza de la habitación de Jhonier se encontraron elementos de limpieza que, por lo general, no se dejaban en ese lugar. Además, en el baño que usaba Jhonier Leal encontraron sangre humana fresca.

“En la terraza de tu habitación encontramos un trapero, el bote de Fabuloso y el limpiavidrios, que jamás, se ha dejado ahí, según la empleada de servicio. (...) Al destapar la cañería del baño, donde solo tú te bañas, encontraron sangre humana reciente. La genetista asegura que es sangre humana”, reveló el fiscal.

