Esperanza Gómez regalará otras dos mil becas para estudios técnicos y de bachillerato

La reconocida actriz porno Esperanza Gómez empezó el año dando buenas noticias a los colombianos. La también empresaria anunció a través de su cuenta de Twitter que dispondrá dos mil becas para así, brindar apoyo a los ciudadanos que se encuentren en el país y deseen emprender una carrera técnica o estudios de bachillerato.

No es la primera vez que la figura pública desarrolla este tipo de iniciativas, el año pasado lanzó mil becas para estudios. “Nos unimos nuevamente con fundación Trébol para regalar dos mil matriculas”, señaló en esta ocasión.

Del mismo modo, precisó que esta vez iría más allá, otorgando el 50 % de becas para el programa de bachillerato, además de los 15 programas técnicos que ahora también hacen parte de la oferta.

“Todos conocemos a alguien que lo puede necesitar (…) aprovechen esta oportunidad (...) es momento de darle un cambio a nuestras vidas”, mencionó la actriz en su publicación.

Ante el anuncio fueron muchas las reacciones, incluso, algunos cibernautas aseguraron que la actriz ha dado más oportunidades que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos, Icetex, mediante el cual los colombianos pueden pedir préstamos para ingresar a la educación superior.

“Hace más esperanza Gómez que el gobierno en temas de desempleo”, “Con esto, oficialmente Esperanza Gómez ha dado más becas que el ICETEX de Duque y Santos JUNTOS…”, fueron algunos de los comentarios.

Esperanza Gómez y la política

La actriz y empresaria Esperanza Gómez habló de los rumores que se difundieron sobre sus aspiraciones al Congreso en el programa ‘Lo Sé Todo’.

“En internet hay mucha noticia mentirosa y mucha gente lee cualquier basura de las que escriben muchos medios (..), incluso leí la noticia y dicen que yo soy la que me estoy acercando a la política”, y agregó que para ella la política era sucia y deshonesta, contrario a su trabajo: “Creo que existe más moralidad en la pornografía que en la misma política”, aseveró.

También dijo hay muchos ladrones y estafadores, además de confesar que un senador de la República la buscó para que se uniera a un sector político, “pero ese tema, la verdad, no me ha interesado, en la pornografía me va muy bien”. Esperanza dijo que de pronto se metería a la política “a hacer billete” si quiebra.

Hace un tiempo, la periodista Vicky Dávila le preguntó sobre el exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Gustavo Petro, a lo que respondió: “Sinceramente, me ha gustado Petro, porque me parece que ha sido un hombre directo. Pero escuché por ahí una entrevista donde él dice que esta es la última vez que lo va a intentar y que si ya no lo puede hacer, se hace a un lado y deja que los otros sigan”.

Por otro lado, sobre el expresidente Álvaro Uribe dijo: “Yo era fanática del expresidente Uribe en las primeras elecciones y yo voté por él cuando prometió que iba a cambiar el país, que iba a acabar con la guerrilla, que iba a trabajar por el pueblo. Después, cuando empezó a cambiar las cosas y empezaron a hacer negocios para enriquecerse solamente ellos, me sentí traicionada y luego voté por su opositor”.

