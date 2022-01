Unión Europea pide levantar las restricciones a quienes viajan desde Colombia

Pese a esa recomendación, cada Estado miembro de la Unión Europea será competente en materia de fronteras y puede decidir si mantiene o no el veto .EFE/Emilio Naranjo

Este 17 de enero la Unión Europea (UE) informó que a Colombia, Chile, Perú y Paraguay se les deberán levantar de manera progresiva las restricciones temporales a los viajes no esenciales, mientras que Argentina, Canadá y Australia, países desde donde se podía viajar sin limitantes durante un lapso de la pandemia, ahora los tendrán.

El cambio fue dado a conocer tras la revisión a los viajes no esenciales realizada cada dos semanas —como lo explicó la UE mediante un comunicado— en la que se actualizó la lista de países para los que deben levantarse las restricciones, que son: Bahréin, Chile, Colombia, Indonesia, Kuwait, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, Ruanda, Arabia Saudí, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y China (este último en el caso de que la medida sea recíproca).

Mediante el comunicado de la UE también se explicó que el levantamiento de las restricciones a estos países obedece al cumplimiento de los criterios actualizados en mayo de 2020, que obedecen al “cubrimiento de la situación epidemiológica y la respuesta general al covid-19, así como la confiabilidad de la información y las fuentes disponibles”.

Pese a esa recomendación, cada Estado miembro de la Unión Europea será competente en materia de fronteras y puede decidir si mantiene o no el veto. Por el contrario, “un Estado miembro no debe decidir levantar las restricciones de viaje para terceros países no incluidos en la lista antes de que se haya decidido de manera coordinada”.

En Colombia se intensificó la aplicación de la dosis de refuerzo de las vacunas debido a la circulación de la variante ómicron. REUTERS/Luisa González

A nivel Latinoamericano, la mala noticia fue para Argentina, que ingresó a la lista de la cual salieron Colombia, Chile, Perú y Paraguay. Así lo anunció el Consejo Europeo:

“Tras una revisión en el marco del levantamiento gradual de las restricciones temporales a los viajes no esenciales a la UE, el Consejo actualizó la lista de países, regiones administrativas especiales y otras entidades y autoridades territoriales para los que deben levantarse las restricciones de viaje. En particular Argentina, Australia y Canadá fueron eliminados de la lista”.

En Argentina, a fines de diciembre, comenzó un brote de contagios que el viernes 14 de enero tuvo su jornada récord en cantidad de nuevos casos positivos desde el inicio de la pandemia, con 139.853 casos.

Entretanto, después de contener con éxito el virus al principio de la pandemia, Australia informó casi 1,3 millones de casos en las últimas dos semanas, por lo que algunos hospitales, así como sitios de toma de muestras estuvieron abarrotados. Por fortuna, este lunes se informaron 74.000 pasos, la cifra más baja del país oceánico los últimos siete días.

Canadá, por su parte, experimenta una aceleración de la epidemia, y las autoridades esperan cifras de contagios sin precedentes: hasta 170 mil casos por día en las próximas semanas.

La actual ola de la epidemia empezó a finales de 2021 con la llegada de la variante ómicron, considerablemente más contagiosa que las anteriores, aunque con la variación de algunos síntomas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Europa el aumento de su circulación podría favorecer la aparición de nuevas variantes más peligrosas.

En el caso colombiano, la ocupación de las unidades de cuidados intensivo (UCI) de las principales ciudades ha estado aumentando desde diciembre. En Bogotá, la alcaldesa Claudia López explicó que el cuarto pico de la pandemia producto de la variante ómicron es esperado en las primeras semana de febrero.

