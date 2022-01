Piedad Córdoba solicitó ser investigada por presuntos nexos con Alex Saab

La exsenadora Piedad Córdoba (foto) y su movimiento Poder Ciudadano se suman al Pacto Histórico del precandidato presidencial Gustavo Petro. (Colprensa - Camila Díaz)

Ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, Piedad Córdoba, actual candidata al Senado por la coalición de izquierda denominada Pacto Histórico, solicitó una investigación formal para esclarecer los supuestos vínculos que tendría con Alex Saab, actualmente en juicio en Estados Unidos por presuntas acciones de testaferrato a favor del régimen de Nicolás Maduro.

Córdoba entregó poder amplio y suficiente a su abogado, el exfiscal Eduardo Montealegre, para que actúe como su abogado en dicho proceso judicial bajo la presunción de que sí conoce a Saab pero que las acusaciones que han circulado en estas semanas son falsas.

“Jamás he negado que conozco a Álex Saab; las relaciones que tuve con él se desarrollaron en escenarios enmarcados en la legalidad. Sorprende la insistencia de mis enemigos políticos en vincularme con Saab, mientras callan sobre el nombre de las personas que estuvieron realmente vinculadas con él”, afirmó Córdoba en declaraciones recogidas por El Nuevo Siglo.

“Se exhibirán todas las evidencias con que respaldo mis actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico y la prueba del fraude que cometen los falsos profetas de la moral pública en Colombia y Ecuador”, agregó en torno al denominado Dossier Saab, entregado por el asambleísta ecuatoriano, Fernando Villavicencio, a autoridades colombianas.

“Nunca han encontrado nada indebido en mi conducta. Tampoco lo encontraran ahora, porque he mantenido una ética pública y privada intachable”, enfatizó Córdoba, quien espera que la justicia actúe pronto en su caso.

Como lo reportó Infobae Colombia, la actual aspirante al Senado considera que el caso Saab es una estrategia para frenar al Pacto Histórico en las legislativas de 2022.

En diálogo con la W Radio, Córdoba manifestó que dicha investigación no tiene evidencias claras de las acusaciones que hacen en su contra y afirmó que estas acciones por parte de los funcionarios de la Comisión de Fiscalización y Control Político de Ecuador, son las mismas que realizó el actual fiscal colombiano Francisco Barbosa al entregar supuestas pruebas en contra el candidato presidencial Andrés David Arauz Galarz, sobre una presunta financiación por parte del ELN, tema que afectó su llegada a la presidencia del país vecino.

18-10-2021 El empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS

Señaló que ella no tiene algún vínculo con el investigado empresario Alex Saab, el cual afilian con la senadora de haber viajado a Ecuador en una lujosa avioneta el pasado 8 de julio de 2013 desde Bogotá.

Según dicho informe, Córdoba habría viajado en un Lear Jet de matrícula americana N-72LJ registrada en Estados Unidos, aeronave obtenida en noviembre de 2012 por Pulido.

Las acusaciones provienen de un documento entregado por el asambleísta de Ecuador, Fernando Villavicencio, donde supuestamente Saab pagó viajes a la exsenadora por medio de una empresa.

Con respecto al asambleísta, la exsenadora colombiana manifestó: “El caso no se va a quedar así, me parece una absoluta irresponsabilidad que reciban a una persona con un prontuario y no con una hoja de vida. El tipo es un asaltador de calle que vino aquí a liquidar a Santos, a Correa y a mí”.

En la denuncia presentada por el asambleísta ha sido vinculada la exsenadora Piedad Córdoba, reconocida por mantener vínculos con el régimen venezolano. Córdoba, quien negó tener relaciones con Álex Saab, haría parte de un entramado compuesto por “más de 100 malos empresarios venezolanos, ecuatorianos y colombianos”, en palabras de Villavicencio.

Las reacciones de Piedad Córdoba no se hicieron esperar. No solo tildó al político ecuatoriano de ‘denunciólogo a sueldo’ sino que prometió emprender acciones legales en su contra por injuria y calumnia: “Iré yo misma a Quito y no descansaré hasta que la justicia lo ponga a pagar por el daño que me ha causado”, declaró.

SEGUIR LEYENDO: