Video: Nicolás Arrieta aseguró que Aida Cortés está monetizando el video del habitante de calle y sus mascotas

Hace algunos días circuló un video en redes sociales en el que se ve a un habitante de calle celebrando el cumpleaños de sus mascotas con una torta, algunas velas y hubo hasta oportunidad de ponerles gorros a los caninos para que el hecho fuera aún más conmovedor. Rápidamente se viralizaron las imágenes y los habitantes de Bucaramanga identificaron al hombre como José Luis Matos, a quien se le conoce como Choco.

Sin embargo, también se conoció que el video ya estaba generando los ingresos suficientes y sucitó una gran polémica, pues el influenciador Nicolás Arrieta aseguró en su canal de YouTube que la generadora de contenido para adultos Aida Cortés sería quien estaría aprovechándose del suceso y aumentando sus ganancias.

“Este video lo grabaron unos chicos para monetizarlo en Facebook, pero cuánto dinero de este video va para el señor. No hay nada de dinero, aparte vean quien es la dueña de los derechos, es una chica que se llama Aida Cortés, utilizaron su página para monetizar este video en todas las redes sociales y de esto se pueden sacar 50 o 100 millones de pesos, por anuncios de Facebook”, mencionó el controversial generador de contenido.

Según mencionó Arrieta, por cada persona que repostee el video en sus redes sociales, Aida Cortés sería la persona que se queda con las ganancias por lo que invitó a sus seguidores a estar más pendiente de lo que comparten en las plataformas digitales, porque son hechos para ganar dinero y generar lástima.

“Él debería verse beneficiado con el 100 % de las ganancias de ese video, no que una gente planee un video que me parece algo interesante para jugar con la gente de la mollera sumida y no entiendo si ella es millonaria ¿por qué necesita monetizar este video?”, agregó Arrieta.

Por otra parte, el influenciador mencionó que está a la espera de que Aida Cortés comparta la totalidad de las ganancias que ha generado con el video el habitante de calle y sus mascotas, pues esta podría cambiarle la vida al hombre.

“Den una segunda mirada porque siempre hay gente que se quiere aprovechar para generar plata y la persona que realmente la persona que debería verse beneficiada con eso, pues no recibe absolutamente nada”, concluyó Arrieta en su canal de YouTube.

Aquí el video de la denuncia de Nicolás Arrieta :

El youtuber arremetió contra la generadora de contenido para adultos porque se estaría aprovechando de una persona en condición de vulnerabilidad

Las reacciones a las declaraciones de Nicolás Arrieta no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Más Rechismes’ fue el encargado de replicar el contenido compartido por el influenciador. El clip ya supera las 40.890 reproducciones y se acerca a los 2.900 ‘me gusta’, entre los comentarios que han depositado los usuarios, algunos están en desacuerdo con el joven y otros señalan que tiene toda la razón con sus afirmaciones.

“¿Por qué se ofenden? El man tiene toda la razón”, “Siendo objetivos, él tiene toda la razón”, “El único talento que tiene es criticar las acciones que hacen los demás”, “Él tiene razón, Aida Cortés es una oportunista”, “Yo si decía que el video no era 100 % real, la gente siempre sacando ventaja del más noble”, “Como un payaso, así me siento cuando vi el video y casi lloro”, entre otros.

Esta no es la única crítica que ha hecho el generador de contenido, pues anteriormente se pronunció sobre el intento de Elizabeth Loaiza de vender pruebas caseras para el covid-19; lo mismo hizo cuando Andrea Valdiri intentó monetizar su cirugía plástica y recientemente, las acciones de Yina Calderón, cuando lanzó un televisor desde un balcón en un apartamento en Cartagena.

