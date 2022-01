Álvaro Uribe inicia gira por Colombia a fin de conseguir votos para el Centro Democrático

Bogotá, 17 de diciembre de 2017. En la foto: Álvaro Uribe. (Colprensa - Luisa González).

El expresidente Álvaro Uribe no será candidato al Congreso como lo fue en 2014 y 2018 lo que ayudó a que su partido político el Centro Democrático lograra una alta votación y por ende un buen número de escaños tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Para las próximas elecciones su ausencia se podrá ver traducida en una baja de votos importante por lo que decidió emprender una campaña electoral para buscar los votos que necesita su partido para seguir siendo uno de los más poderosos en el legislativo.

El pasado 11 de enero Uribe inició una gira por todo el país “para acercarse a la ciudadanía, escuchar sus necesidades y presentar ante ellos las propuestas y soluciones del Centro Democrático, a la vez que pide apoyo en los comicios del 2022″, sostuvo su colectividad.

La gira comenzó en el departamento de Córdoba en los municipios de Planeta Rica y Montería. Allí el presidente compartió lo que denominó como unos “Renglones para los compatriotas”, una carta en la que aborda temas de coyuntura como la seguridad, la educación y se refirió a lo que aún falta para vencer la pobreza, la inequidad y también para garantizar el avance social.

En la carta, el expresidente aseguró que, aunque su nombre no figura entre los candidatos al Congreso su preocupación por la patria siempre está presente. Por eso, invitó a los jóvenes a no permitir que el país se convierta en una tiranía o en una democracia restringida, donde sus anhelos de más emprendimiento, más innovación, más protección al medio ambiente y más cultura no serán posibles.

En la misiva, el exmandatario resaltó que el Centro Democrático tiene características como el Estado austero, la lucha contra las drogas y la importancia de la economía fraterna, que promueve menos impuestos para las empresas y mejores condiciones para los trabajadores.

Las fuertes críticas de Uribe en sus “renglones”

Así como habló del apoyo que necesitan desde el Centro Democrático, el expresidente también dijo que no le tiene miedo a decir lo “políticamente incorrecto”, por ejemplo, que el avance educativo “está interferido por el monopolio de Fecode, que adoctrina al niño, lo resiente y le anula potencial de imaginación y convivencia”.

Igualmente, criticó el Acuerdo Final de Paz y volvió a insistir en reformar la JEP. “Insistimos en reformar la JEP para dar un tratamiento imparcial y diferente a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Repetimos el rechazo a que los violadores de niños estén en el Congreso. Para apoyar a los municipios pobres y a los reinsertados no se necesita la impunidad total de ese acuerdo”, sostuvo.

Para Uribe, hay que apoyar la economía fraterna contraria al odio de clases, y por eso dice apoyar menos impuestos para las empresas y mejores condiciones para los trabajadores.

“Siempre respetamos la protesta pero pedimos, sin cálculo, la militarización disuasiva de la violencia; Somos partidarios de reducir el Estado Burocrático y expandir el Social. Hay muchas nóminas y entidades innecesarias que se deben eliminar y trasladar los recursos a programas sociales”, dijo el exmandatario.

Se refirió a la necesidad de destruir el narcotráfico que financia la violencia, destruye el medio ambiente e interfiere al Estado Democrático. “Nos oponemos a la legalización del consumo recreativo de drogas que idiotiza al ser humano y por ende le quita la libertad. El daño social del microtráfico es inmenso. No a la droga que mata las sonrisas y las alegrías de los jóvenes. Se deben ampliar los cultivos sustitutivos, las Familias Guardabosques. Y fumigar con todos los cuidados para complementar la erradicación manual y la eliminación rápida de laboratorios”, señaló.

