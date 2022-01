Hinchas de Atlético Nacional reclamaron a la dirigencia por la falta de refuerzos / Captura de pantalla de Twitter

Para nadie es un secreto que la gestión de los dirigentes de Atlético Nacional no ha sido la esperada en el actual periodo de pases, pues en materia de fichajes y grandes contrataciones se han quedado cortos respecto a anteriores temporadas. Esto por supuesto ha generado el descontento de la hinchada verdolaga que no ha ocultado su molestia por la falta de refuerzos.

Y es que, aunque se creía que los directivos del club antioqueño romperían el mercado al traer grandes jugadores, como lo ha hecho Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, entre otros, las contrataciones no han llenado las expectativas de los aficionados tras una pobre y discutida campaña en el 2021.

A pesar de que regresó uno de los ídolos del equipo, Alexander Mejía, quien llegó tras su corto plazo por Independiente Santa Fe, los directivos, en cabeza del presidente Emilio Gutiérrez Gómez, no han concretado las altas de grandes ídolos que pueden mejorar la imagen y devolverle la senda ganadora al equipo.

De hecho, aunque se creía que Edwin Cardona podría volver a vestirse de verde tras su salida de Boca Juniors, esto finalmente no se dio y el jugador terminó partiendo nuevamente hacia Argentina para integrarse a las filas de Racing de Avellaneda. Esto habría sido el detonante para que los simpatizantes del equipo verde de Medellín se manifestaran tanto en la sede deportiva del equipo como en las redes oficiales del mismo.

“Fue una decisión difícil. La gente sabe que soy hincha de Nacional, pero hablamos con mi familia y creo que tomamos una buena decisión. Estoy acá. Ahora, afrontar estos nuevos retos y muy contento de poder estar otra vez en Argentina”, le manifestó el jugador a ESPN.

Ante esto, en las últimas horas diferentes aficionados del ‘Rey de Copas’ se manifestaron en una fotografía publicada en la cuenta oficial de Twitter de Atlético Nacional, pues lejos de tener buenos comentarios, esta provocó que varios usuarios respondieran y exigieran la presencia de alguno de los grandes nombres que han sonado, entre ellos Giovanni Moreno.

La imagen, donde aparecen los jugadores Dorlan Pabón y Alex Mejía dialogando al finalizar una práctica, recibió comentarios como lo siguientes:

“No nos van a ablandar con esa foto, la manipulación la conocemos”; “No concretar a Cardona, No traer un arquero de categoría. Si Ibargüen llega al Tolima la relación entre las directivas y la hinchada va a llegar a un punto muy difícil”; “Atlético decepciones”, entre otros.

Hinchas de Atlético Nacional reclamaron a la dirigencia por la falta de refuerzos / Captura de pantalla de Twitter

Hinchas de Atlético Nacional reclamaron a la dirigencia por la falta de refuerzos / Captura de pantalla de Twitter

Hinchas de Atlético Nacional reclamaron a la dirigencia por la falta de refuerzos / Captura de pantalla de Twitter

Hinchas de Atlético Nacional reclamaron a la dirigencia por la falta de refuerzos / Captura de pantalla de Twitter

Hinchas de Atlético Nacional reclamaron a la dirigencia por la falta de refuerzos / Captura de pantalla de Twitter

Pero allí no quedó todo, pues se hizo viral una foto de una pancarta colocada en la sede deportiva del equipo en la que se cuestionaba a la junta directiva por los pocos fichajes que se han concretado.

“¿Dónde están los directivos y los refuerzos para ser campeones?”, se lee en la tela.

Por ahora, se sabe que el club verde estaría cerca de confirmar la llegada del lateral izquierdo de la selección boliviana, Roberto Carlos Fernández, así como a Álvaro Angulo y Jherson Mosquera, jugadores del FPC.

Lo cierto es que, hasta el momento, Nacional confirmó las llegadas de Alexander Mejía, John Duque y Daniel Mantilla. Hace un par de días se habló de la posibilidad de Edwin Cardona y Giovanni Moreno, aunque el primero finalmente no llegará. Este último se encuentra libre tras finalizar su vínculo con el Shanghái Shenhua y todo indicaría que su deseo es jugar con el club verdolaga.

Aún quedan días para que se cierre el mercado, pero la afición no está satisfecha con la gestión de los directivos para reforzar al conjunto antioqueño, de cara a los desafíos que afrontarán en este 2022.

SEGUIR LEYENDO: