César Augusto Londoño dice adiós a Win Sports

César Augusto Londoño dijo adiós a Win Sports y vuelve a más proyectos radiales en Caracol

Luego de 9 años al aire, durante los cuales dirigió y presentó los espacios Conexión y Acceso Win, César Augusto Londoño, una de las figuras emblemáticas del periodismo deportivo, se despidió de Win Sports.

Londoño, quien también dirige y presenta, junto al caleño Óscar Rentería, ‘El pulso del fútbol’, el programa deportivo más escuchado de la franja del mediodía, aseguró que continuará en Caracol Radio con “nuevos proyectos e interesantes retos”, aún sin determinar.

El anuncio lo realizó a través de su cuenta de Twitter (@cesaralo, con un millón de seguidores) en la noche del feriado de Reyes.

En este 2022 ya no estaré en Win Sports. Dejo el canal con enorme tristeza porque sus semillas fueron los programas “Conexión” y “Acceso” que dirigí y porque se dio sin que ambos lo quisiéramos. Seguiré en Caracol Radio en nuevos proyectos e interesantes retos. Fueron 9 años de aprendizajes, amistad y mucha felicidad compartiendo con grandes profesionales. Han sido 38 años haciendo todos los días televisión sin parar, con dedicación, pasión y la disciplina diaria que exige la profesión. Seguiremos ejerciendo el periodismo mientras la vida lo permita. Infinitas gracias a todos

Las palabras de César Augusto Londoño no dejaron indiferente a su antigua casa periodística, Win Sports, la cual respondió de la siguiente forma:

¡Siempre tendrás las puertas abiertas en tu casa Win Sports! Nos volveremos a encontrar Cesar.

Colegas suyos en dicho medio, como Liliana Salazar, quien conduce espacios deportivos en Win Sports, se unieron a la despedida general al comunicador: “Te lo alcancé a decir en Ibagué; pero te lo repito: un caballero, respetuoso de la profesión y de sus compañeros. Gracias por tu increíble energía y esa buena onda; siempre acompañada de una sonrisa. Besos querido César”.

Otro mensaje en dicho sentido lo emitió Juliana Salazar, periodista y comentarista deportiva que lidera la mesa de trabajo del espacio radial “El Alargue” en las noches de Caracol Radio: “Abrazo César. Las despedidas siempre son difíciles. Mientras tanto acá en Caracol Radio te recibimos con los brazos abiertos para todo lo bueno que contigo vendrá. Siempre agradecida con la vida de tenerte en este camino desde que hice mis prácticas. Sigo aprendiendo de ti”.

Archivo: César Augusto Londoño criticó el llamado de James Rodríguez a la Selección Colombia para enfrentar a Brasil y Paraguay. Foto: REUTERS (Luisa González) / Captura de pantalla (Win Sports)

En diciembre de 2020, César Augusto Londoño dejó su silla en el matutino 6AM Hoy por Hoy (Caracol Radio) la cual ocupó por 36 años en la que vio pasar figuras de la radio colombiana como Yamid Amat, Darío Arizmendi, Hernán Peláez y el actual director de dicho espacio, su amigo personal, Gustavo Gómez Córdoba.

Al anunciar su salida al aire, Londoño recordó que “En 1984, Diego Fernando Londoño, Jairo Tobón de la Rocha y Hernán Peláez me llamaron para acompañarlos en los deportes de 6AM con Yamid Amat”, récord al aire que lo ungió como el periodista más antiguo del formato al igual que D’Arcy Quinn, quien salió de Caracol en 2021.

En ese momento, Londoño argumentó necesitar “un aire” en medio de su agenda laboral, una de las más ocupadas de los medios en el país. Como lo informó Infobae Colombia, el periodista señaló que “Me voy porque toda la vida he trabajado muchísimo, no recuerdo no haber madrugado nunca en mi vida (...) Hago dos programas de radio a diario, hago dos programas de televisión, soy decano de la facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad Sergio Arboleda. Pero lo que más me gusta en la vida es compartir y ahora estoy compartiendo con una mujer fantástica que es mi compañera de viaje, mi compañera de vida y quiero compartir con ella lo que me resta en este mundo”.

A poco más de un año de dicho anuncio, Londoño regresará a Caracol Radio para sostener ‘El pulso’ y otros proyectos aún por definir.

