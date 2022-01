Carlos Antonio Vélez, del “colmo” de jugar en Catar a pedir a James Rodríguez para la Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez aseguró que James Rodríguez está haciendo méritos para regresar a la Selección Colombia. Fotos: archivo particular / Al-Rayyan

Tras unos primeros meses con incertidumbres, parece que James Rodríguez empieza a acoplarse al fútbol de Medio Oriente. El volante colombiano fue la gran figura de su equipo, el Al-Rayyan, en la goleada 3-0 ante Al-Wakrah por la fecha 13 de la Liga de Catar. Un asistencia y dos goles le permitieron enmarcar una gran actuación, y que fue resaltada por la prensa internacional.

El marcador se abrió al minuto 41’, cuando el iraní Shoja Khalilzadeh conectó de cabeza tras un tiro de esquina del ‘10’ colombiano. La apertura goleadora para Rodríguez tuvo lugar al 69’, superando al guardameta Saoud Mubarak con un potente disparo de pierna derecha en el área pequeña. El segundo tanto llegó tras un cobro de tiro libre (72′), donde el exjugador del Everton disparó por encima de la barrera para que la pelota entrara por el palo de la mano derecha del guardameta.

La última vez que James había marcado un gol en Catar —y a la vez su único en este país— había sido el pasado 26 de octubre, cuando Al-Rayyan venció 4-2 a Al-Sailiya por la séptima fecha de la liga. Mientras que el más reciente doblete databa del 3 de octubre de 2020, vistiendo los colores del Everton. En aquella ocasion, el volante ‘Cafetero’ se reportó con dos celebraciones en la victoria 4-2 contra Brighton por la fecha 4 de la Premier League.

El periodista deportivo, por ejemplo, fue uno de los primeros en aplaudir la actuación de Rodríguez en Catar a través de su cuenta en Twitter, dejando en claro que su condición física cada vez luce mejor. Además, este manifestó que, actuaciones como esa, son claves a la hora de que un jugador sea llamado a la Selección Colombia:

“¡Así se ganan las convocatorias! Así son justas y nos pueden ayudar. Activo, jugando, compitiendo y sumando, con las dos piernas, entrenado y sano”, dijo en primera instancia. Y agregó en el mismo trino: “Nadie en una sola pierna es elegible por un director técnico serio y responsable. Ese lenguaje figurado corresponde solo al tóxico populismo”.

Recordemos que, a principios de noviembre, Carlos Antonio lanzó críticas contra el técnico de la ‘Tricolor’, Reinaldo Rueda, considerando que ‘cedió a la presión’ para convocar a James a la doble fecha de eliminatorias al Mundial de Catar 2022 contra Brasil y Paraguay. Por aquel entonces, se señaló la falta de continuidad del ‘10’, e incluso, que venía de ser expulsado en el encuentro entre Al-Rayyan y Al-Arabi por la octava fecha de la liga.

“Siempre respeté y respetaré las convocatorias de Rueda, por equivocadas que estas sean. Me preocupa, sí, que haya cedido a la presión. Sí, claro que hubo presión. Había que meter a James como fuera. Por un cruce de información, que no estoy autorizado a reproducir, percibí que había que meterlo, así fuera a los empujones, y sucedió”, dijo en el programa ‘Planeta Fútbol’, de Antena 2.

Así mismo, desde un principio el comunicador dejó clara su postura frente al fútbol catarí hace algunos meses, en respuesta a algunos usuarios que destacaban el nivel en dicho país comparándolo con modelos como la Major League Soccer (Estados Unidos) o la Superliga China. “Según estos ciudadanos, nos estábamos perdiendo la gran liga, el torneo de la gran flauta, lo máximo de la galaxia… No me crean tan pendejo”, aseveró en su Twitter.

Cuando se produjo la contratación de James a Catar, Vélez consideró que era necesario, ya que en Everton no estaba teniendo continuidad, aunque también indicó que el mediocampista dejó de ser un jugador para la élite: “Después de jugar en Real Madrid, de sonar para todos los equipos, y resultar jugando en Catar, es el colmo de los colmos”.

“La verdad es que es una decisión correcta, porque no tiene cabida en los equipos ‘top’, en los medianos tampoco. No tiene nivel para equipo ‘top’, y para los equipos que no son ‘top’, pues cobra mucha plata”. A la larga, el periodista manifestó que llegar a Asia le permitiría a Rodríguez tener “un baño de humildad” para luego sí pensar en volver a la Selección “como cualquiera otro”.

