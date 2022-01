A ritmo de Tokischa y vallenato, Karol G llevó a una de sus mejores amigas a conocer la nieve

Tokischa y Karol G

A través de sus redes sociales, la cantante colombiana Karol G dejó ver los divertidos momentos que vivió con sus amigos en las cortas vacaciones que tuvo en días recientes. Con el objetivo de que su amiga Joha Arango conociera la nieve, Karol viajó con varios integrantes de su equipo. Juntos, estuvieron haciendo deportes extremos y riéndose de sus ocurrencias. Karol aprovechó para cantar algunas de sus canciones favoritas: la polémica cantante Tokischa y Las estrellas vallenatas estuvieron dentro de su repertorio.

“Mi amiga Joha Arango no conocía la nieve, así que le di la sorpresa y nos fuimos. La pasamos wow”, escribió Karol en las historias de su cuenta de Instagram antes de compartir imágenes y videos de lo que fue el corto paseo. Gritando, emocionada, ‘la nena de Medellín’ invitó a su amiga a pisar y lanzarse a la nieve al llegar a su destino. “Yo tengo la mejor jefe y amiga del mundo. Siempre llevándonos a cumplir nuestros sueños. Te amo, gracias, siempre, por todo”, escribió Joha.

Luego de aquellas historias, Karol dejó ver como hacía los clásicos angelitos de nieve y la forma en la que trató de imprimir la forma de su cara en los inmensos bloques de nieve, sin embargo, con humor, aceptó que no había tenido éxito. Mostró su paseo por las telecabinas, y la forma en la que intentó asustar a Daiky al tratar de hacer mover aquellos medios de transporte en lo más alto. La ‘Bichota’, con sus amigos, intentó replicar algunos videos y memes populares de Tik Tok, y aprovechó para deslizarse de las colinas mientras apreciaba el atardecer.

Ya en casa, Karol brindó con sus amigos, particularmente, por la oportunidad de Joha de conocer la nieve. “Amiga, salud. Brindo por ti y por que pudiste conocer la nieve con nosotros”. Seguido a ello, empezo a cantar al lado de Daiki. Mientras interpretaba ‘Obsesión’, de Las Estrellas del vallenato, recordó que pronto estará cantando en Barranquilla, ciudad que se meciona en el tema. “Barranquilla ciudad de cantores, de vallenatos y de acordeones”, interpretó Karol antes de decir, “ay, Barranquilla, yo voy a cantar en Barranquilla”. La artista estará presentándose en el Carnaval de esa ciudad, el próximo 26 de febrero.

“Descato escolar, ¿Dónde está la verdadera calentura vaginal?”, cantó la intérprete de ‘200 copas’. “Me antojé de poner esta porque también voy pa’ RD (República Dominicana) Toki, mami. Te iba a taguear pero, otra vez, no aparece tu insta. Vuelve”, comentó. Es relevante recordar que la cantante dominicana ha sido censurada, en repetidas ocasiones, en Instagram, por su contenido. Según la aplicación, las publicaciones de la compositora de ‘Perra’ son inadecuadas para los usuarios de esa red social.

El video de Karol G interpretando ‘Desacato escolar’, una de las letras más polémicas de Toki, como también le dicen a la cantante dominicana, fue reposteado por Paulus Music, el sello disquero independiente que direcciona la carrera de la artista detrás de temas como ‘Singamo’, con Yomel, el meloso; o ‘Linda’, en conjunto con la cantante española Rosalía.

Tokischa estuvo en medio de la polémica en Colombia durante el año 2020. Su canción ‘Perra’, a la que Balvin se unió para apoyar su carrera musical, generó múltiples críticas. Las acusaciones y ataques en contra de Balvin fueron recurrentes, y el tema se tomó el debate nacional. Fue tan grande el alegato que grupos feministas pidieron que el paisa no se presentara en eventos como la Feria de Cali o el Estéreo Picnic.

Tokischa, en una entrevista con Daniell Coronell, defendió su canción y la labor de Balvin al querer unirse a ella para resaltar su carrera internacionalmente. De hecho, desminitió que la letra de la canción hubiese sido escrita por el colombiano, como muchas personas dijeron. Toki aseguró que más allá del debate, era todavía más grave que se le estuviera censurando. El video de ‘perra’, que también tuvo críticas por supuestas alusiones racistas, fue bajado de YouTube por J Balvin.

“No entiendo los ataques hacia él. Él respetó mi arte, colaboró conmigo, vino desde afuera, a mi país, a grabar este video conmigo, a apoyarme. Él me apoyó como mujer, se metió en mi mundo y compartió conmigo (...) Yo solo soy honesta y expreso situaciones que existen (...). Una mujer ‘perra’ es una mujer libre, empoderada, una mujer a la que no le importa. Me sentí muy a gusto. Es algo creativo. Además, el perro es el mejor amigo del hombre”, argumentó.

Tokischa





