La película ‘Memoria’ regresa a las salas de la Cinemateca de Bogotá

Película 'Memoria'. Foto: Productora Burning (burning.com.co)

La cinta ‘Memoria’ contó con Apichatpong Weerasethakul como director y fue rodada en Colombia, específicamente en Quindío y Bogotá. Por otro lado, Tilda Swinton, actriz escocesa, ejerció el rol protagonista en la historia, en la que también participaron actores colombianos como el cucuteño Elkin Díaz y el paisa Juan Pablo Urrego.

Es de recordar que, en el año 2008, Tilda Swinton se quedó con el Oscar a ‘Mejor actriz de reparto’ por su actuación como ‘Karen Crowder’ en la película ‘Michael Clayton’. Además, su talento también ha quedado plasmado en otros largometrajes como ‘Vanilla Sky’ (2001), ‘Constantine’ (2003), películas de la saga de ‘Narnia’, ‘El Gran Hotel Budapest’ (2014), ‘Suspiria’ (2008).

Por su parte, entre las telenovelas más populares de Elkin Díaz están: ‘El último matrimonio feliz’ (2008), ‘Sobreviviendo a Escobar, alias JJ’ (2017) – aquí también compartió créditos con Juan Pablo Urrego – ‘Tres Caínes’ (2013), y muchas más.

Y Juan Pablo Urrego goza de una aclamada carrera actoral. Entre sus series y telenovelas más populares están: ‘Los graduados’ (2014), el seriado ‘Sin senos si hay paraíso’, ‘Sobreviviendo a Escobar, alias J.J.’ (2017), entre otras. Y, además de ‘Memoria’, su otra famosa participación en el séptimo arte fue en ‘El olvido que seremos’ (2020), película basada en el libro de Héctor Abad Faciolince.

Esta película de Apichatpong Weerasethakul dejó temporalmente las salas de cine del país, pero para este 2022 dentro de la programación de este mes de la Cinemateca de Bogotá volverá a proyectarse, la cual se podrá ver hasta el 30 de Enero. Esto se llevará a cabo por medio del proyecto Panorama 2021, el cual contará con una selección de películas que llevarán al público a recordar lo mejor del año pasado.

Dentro de las películas destacadas se encuentran Del otro lado, Los conductos, La venganza de Jairo, Ventana de tiempo, Suspensión, Kairós, Un tal Alonso Quijano, Amor rebelde y Biabu Chupea ,un grito en el silencio. En las internacionales, Sorry We Missed You, Days, Vitalina Varela, El Father Plays Himself, Luz Nos Trópicos, Érase una vez en Venezuela, Juana de Arco, First Cow, Al Límite Slalom (Slalom), É rocha e rio, Negro Leo y Annette.

Sinopsis de la película ‘<i>Memoria</i>’

Jessica (Tilda Swinton) no puede dormir desde que un fuerte “bang” interrumpió su sueño al amanecer. Mientras visita a su hermana en Bogotá, se hace amiga de Agnes (Jeanne Balibar), una arqueóloga que estudia restos humanos descubiertos dentro de un túnel en construcción. Jessica viaja para encontrarse con Agnes en el lugar de excavación y, en un pueblo cercano, conoce a un pescador llamado Hernán (Elkin Díaz). Ambos comparten recuerdos junto al río y cuando el día llega a su fin, Jessica se despierta con una sensación de claridad.

Fecha y horarios para ver <i>‘Memoria’</i>

Fecha: lunes 10 de enero.

Hora: 7:00 p.m..

Sala: 3

Fecha: Martes 25 de enero.

Hora: 5:00 p.m..

Sala: 3

Fecha: Jueves 27 de enero.

Hora: 3:00 p.m..

Sala: Sala capital

Fecha: Viernes 28 de enero.

Hora: 7:00 p.m..

Sala: 2

Fecha: Domingo 30 de enero.

Hora: 3:00 p.m..

Sala: Sala capital

La programación de las proyecciones de las películas nacionales e internacionales está en el siguiente link: www.cinematecadebogota.gov.co/funciones; además en este enlace se debe realizar la compra de las boletas, las cuales tienen un costo de 5.000 pesos.

