Esta es la programación especial de la Cinemateca de Bogotá durante el mes de enero

La Cinemateca de Bogotá reabrió sus puertas, luego de seis meses de cierre por la emergencia sanitaria. Fotografía: Cinemateca de Bogotá.

La Cinemateca de Bogotá reabrirá las puertas a su público durante esta semana para traer algunas de las películas más icónicas que se proyectaron durante el 2021, así mismo contará con algunos filmes nacionales e internacionales, franjas infantiles, familiares y exposiciones.

Sobre esta última, desde el año pasado se dio apertura a la exposición Poéticas sociales, la cual estará hasta el 30 de enero. Este es un proyecto desarrollado paralelamente entre Colombia y Alemania por el artista, Tomás Espinosa en el que recoge una muestra de su obra audiovisual y escultórica, al igual que su trabajo colaborativo con la Red Comunitaria Trans. La exposición se realiza con el apoyo de El Parche Artist Residency, Red Comunitaria Trans, Kunsteverein Gottingen, Goethe-Institut y la Cinemateca de Bogotá.

Exposiciones:

Ruidosa

Video proyección bicanal de gran formato y sonido multicanal. La propuesta artística se trata de una composición de audio creada para la voz humana, que fue reproducida por cuatro vehículos con sistema de tuning y car audio incorporado que van moviéndose y emitiendo la composición mientras la dueña de la voz mira fijamente a la cámara y les responde. Cámara: Simón Hernández.

Fecha: 4 al 16 de enero.

Lugar: Sale E.

Ingreso: Entrada libre reclamando boleta en taquilla.

Laberinto

Laberinto, es una exhibición de multipantallas que refleja una intensa composición de acciones performáticas a través de imágenes en movimiento, que reúne los acontecimientos más representativos de la crisis actual. Cada acción está dividida en pequeños instantes que desnudan y reflexionan acerca de que hoy más que nunca, el cuerpo es una opción de resistencia y se concibe más fácilmente convertir estos sentimientos en un plano de igualdad, en una manera de configurar el eje de empatía, en un encuentro de la parte emocional que motiva a su vez el ejercicio de pensamiento. Laberinto es la última obra de la artista interdisciplinar Liz Callejas, quien fue ganadora de la Beca de circulación y promoción de un proyecto audiovisual desarrollado con nuevos medios.

Fecha: 27 al 30 de enero.

Lugar: Sale E.

Ingreso: Entrada libre reclamando boleta en taquilla.

Proyección de filmes de la Franja Local

Manglar

(Dir.Juan Gordon, 2021) Colombia. 23 min.

Agua salada

(Dir. Jaime Murillo Eslava, Daniel Cortazar Triana, 2020) Colombia. 70 min.

Fecha: 13 de enero.

Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Sala 2Ingreso: Entrada libre reclamando boleta en taquilla.

Non Serviam

(Dir. Frank Carreño, 2018) Colombia. 26 min.

Escúchame

(Dir. Andrés Llano, 2021) Colombia. 6 min.

El fin de la sequía

(Dir. Raquel Páez, Mariana Rey, 2020) Colombia. 4 min.

Aguas bajo las uñas

(Dir. Valeria Martí, 2018) Colombia. 26 min.

Fecha: 21 de enero.

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Sala 5

Ingreso: Entrada libre reclamando boleta en taquilla.

Intuición

(Dir. Julietha Arellano Castaño 2015) Colombia. 15 min.

Afuera es mejor

(Dir. Laura Mojica, 2017) Colombia. 10 min.

Mi Amigo Nayem

(Dir. Sergio Sánchez Álvarez 2018) Colombia. 21 min.

En Nombre del Canguro

(Dir. María Alejandra Núñez 2014) Colombia. 21 min.

Fecha: 22 de enero.

Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Sala 2.

Ingreso: Entrada libre reclamando boleta en taquilla.

Filmes nacionales

Memoria

(Dir. Apichatpong Weerasethakul, 2021) Colombia, Tailandia. 136 min

Del otro lado

(Dir. Iván Guarnizo, 2021) Colombia, España. 83 min.

Ventana de tiempo

(Dir. Nicolás Ordóñez, 2020) Colombia. 78 min.

Los Conductos

(Dir. Camilo Restrepo, 2020) Colombia, Francia, Brasil. 70 min.

La Venganza de Jairo

(Dir. Simón Hernandez, 2021) Colombia, México. 84 min.

Suspensión

(Dir. Simón Uribe, 2020) Colombia. 73 min.

Kairós

(Dir. Nicolás Buenaventura, 2021) Colombia. 78 min.

Biabu Chupea, un grito en el silencio

(Dir. Priscila Padilla, 2020) Colombia, Bolivia. 83 min.

Un tal Alonso Quijano

(Dir. Libia Stella Goméz, 2020)

Amor rebelde

(Dir. Alejandro Bernal, 2021) Colombia, Canadá. 77 min.

Filmes internacionales

Sorry We Missed You

(Dir. Ken Loach, 2019) Reino Unido, Francia, Bélgica. 105 min.

Days

(Dir. Tsai Ming - Liang, 2020) Taiwan. 127 min.

Vitalina Varela

(Dir. Pedro Costa, 2019) Portugal. 124 min.

El Father Plays Himself

(Dir. Mo Scarpelli, 2020) Venezuela, Reino Unido, Italia, Estados Unidos. 105 min.

Luz Nos Trópicos

(Dir. Paula Gaitán, 2020) Brasil, 255 min.

Érase una vez en Venezuela

(Dir. Anabel Rodríguez Rios, 2021) Venezuela, Reino Unido, Brasil, Austria. 99 min.

Juana de Arco

(Dir. Bruno Dumont, 2020) Francia. 133 min.

First Cow (Slalom)

(Dir. Kelly Reichardt. 2020) Estados Unidos. 122 min.

Al Límite Slalom

(Dir. Charlène Favier, 2020) Francia. 92 min.

É rocha e rio, Negro Leo

(Dir. Paula Gaitán, 2020) Brasil. 150 min.

Annette

(Dir. Leos Carax, 2021) Francia, Alemania, Bélgica. 139 min

La programación de las proyecciones de las películas nacionales e internacionales está en el siguiente link: www.cinematecadebogota.gov.co/funciones, además en este enlace se debe realizar la compra de las boletas, las cuales tienen un costo de 5.000 pesos.

