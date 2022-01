¡Hay Egan Bernal para rato! El colombiano amplió su contrato con INEOS hasta 2026

Egan Bernal amplió su contrato con INEOS Grenadiers por cinco temporadas más. Foto: Twitter @INEOSGrenadiers

Una gran noticia llegó para Egan Bernal apenas comenzado el 2022. Este lunes 10 de enero, el ciclista colombiano anunció que firmó una extensión de contrato con el equipo INEOS Grenadiers por cinco temporadas más.

“Año nuevo. Nuevo contrato. Mismo objetivo: Estamos encantados de anunciar que Egan Bernal ha firmado un nuevo acuerdo a largo plazo”, sostuvo la escuadra británica a través de sus redes sociales, dejando en claro que el zipaquireño estará en sus filas, al menos, hasta 2026.

Luego de las versiones de los medios europeos en los últimos meses, que aseguraban que Egan podría cambiar de aires ante un presunto mal ambiente en, esta renovación disipó cualquier posible rumor. Ni Israel Start-Up Nation ni Movistar, como llegaron a sonar en su momento, serán la casa del colombiano para los años venideros.

Nuevo contrato de Egan Bernal con INEOS Grenadiers hasta 2026. Foto: Twitter @INEOSGrenadiers

Mediante su cuenta en Instagram, Bernal manifestó que esta ha sido una de las decisiones más cruciales en su carrera profesional, puesto que los años que vienen serán “mis más importantes y fructíferos como ciclista”. Recordemos que el ciclista ‘Cafetero’ llegó a las filas del INEOS en 2018 —antes llamado Sky—, proveniente del Androni Giocattoli, y ya ha escribió su historia dorada consiguiendo el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021.

“Llevo 4 años en este equipo, prácticamente llegué siendo un niño y acá me han visto crecer, ganar, perder, aprender, caer y levantarme... Me han visto en lo más alto del ciclismo y también cuando no podía ni terminar carreras. He cometido errores, grandes errores, y me han tenido paciencia. Hemos tenido disgustos, obvio. Muchas veces incluso me han regañado como un papá puede hacerlo con su hijo, pero todo esto hace que a la hora de firmar haya sido un sin fin de emociones”, apuntó Bernal en su publicación.

“Hoy me siento feliz, he hecho más de lo que una vez soñé. [...] Acá me quedó”, cerró el colombiano sobre el anuncio de su nuevo vínculo contractual.

Egan Bernal habló sobre su nuevo contrato con INEOS Grenadiers. Foto: captura de pantalla (Instagram @eganbernal)

A través de un comunicado en la página del equipo, Rod Ellingworth, subdirector del INEOS, expresó que Bernal ha crecido notablemente en los últimos años, demostrando, en repetidas ocasiones, que tiene “un talento fenomenal”.

Y agregó que: “En los momentos difíciles, tiene una gran cantidad de coraje para levantarse, arriesgarse e ir de nuevo. Como grenadier y como compañero de equipo, no puedes pedir mucho más que eso. Esta temporada va a ser muy competitiva. Egan y todo el equipo están motivados para entrar y salir peleando.

Con el maillot del INEOS, el corredor colombiano ha conseguido 16 victorias: nueve de ellas han sido en clasificaciones generales, destacando, además del Tour y el Giro, el Tour de Suiza y la París-Niza en 2019, y la Ruta de Occitania en 2020. Además, también hay que sumarle siete triunfos de etapa.

Uno de los grandes objetivos de Egan Bernal para el 2022 es ganar la Vuelta a España, con lo cual alcanzaría la ‘triple corona’. Foto: cortesía INEOS Grenadiers

¿CUÁL SERÁ SU PRIMERA CARRERA EN 2022?:

A finales de diciembre, y antes de que participara en el Grand Prix de la Feria de Cali, Egan Bernal manifestó que el Tour de la Provence, a disputarse entre el 10 y el 13 de febrero, será la primera competición este año. Recordemos que en el 2021 también asistió y terminó tercero en la general, por detrás de su compatriota Iván Ramiro Sosa y del francés Julian Alaphilippe.

“Se puede iniciar en Francia, tal vez en una carrera que se llama La Provence, tal vez a mitad de febrero, y ya, ahí depende de cómo vaya evolucionando, de cómo vayan las piernas y de cómo va el calendario. Es una carrera que me gusta bastante, pero se cruza preciso con la París-Niza, que es una carrera que también me gusta mucho, carrera de una semana que está muy bien de preparación y estamos ahí en duda”, puntualizó el ‘Cafetero’.

