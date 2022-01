Al estilo de Macron, Duque también criticó a los antivacunas: “es una estupidez”

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, generó en estos días todo tipo de reacciones luego de emitir una advertencia provocativa a las personas en Francia que aún no están vacunadas contra el covid-19 de que los presionaría tanto como fuera posible limitando el acceso a aspectos clave de la vida.

“En cuanto a los no vacunados, realmente tengo muchas ganas de molestarlos”, dijo al periódico Le Parisien en una entrevista, declaración que fue noticia internacional.

Bajo ese mismo estilo, el presidente de Colombia, Iván Duque, criticó a los ciudadanos que no han asistido a su cita de vacunación contra el covid-19 en medio del aumento precipitado de contagios por la circulación de la variante ómicron.

“Es una imbecilidad, una estupidez, poner en riesgo la vida de las personas y la vida de los demás al no vacunarse, cuando es masivo, cuando es gratuito, cuando es seguro. Y cuando es equitativo, no existe ningún argumento racional para no vacunarse”, indicó el mandatario.

Duque igualmente se refirió a todos los grupos denominados “antivacunas”, según él, son quienes han sido testigos de la pandemia, al convertirse en víctimas y/o focos de transmisión del virus para toda la población que los rodea.

Por otro lado felicitó a quienes sí han tenido la responsabilidad de vacunarse. “Colombia ha mostrado una gran disciplina porque hay que reconocerlo así, este ha sido un país que no se ha dejado llevar a la estupidez de los movimientos antivacunas”, puntualizó.

En ese sentido, el mandatario advirtió que el país debe estar preparado para ver 30 mil o 40 mil casos de contagio en un día en las próximas semanas, debido a que en el territorio nacional circula la variante ómicron, la cual es altamente contagiosa.

“Hemos empezado, y ya vemos lo que se podría decir un cuarto pico, que lo advertimos hace varios meses que tendríamos que estar enfrentando esta situación, y que mientras existan pandemias y exista esta pandemia del covid-19, veremos un quinto y, tal vez, un sexto (pico)”, añadió el presidente.

Sin embargo, expresó que, “gracias a la vacunación masiva, gracias al desarrollo de la medicina, este pico nos ha mostrado que no tiene una escala de letalidad, como la que vimos en otro momento, y que no está generando el mismo estrés en las unidades de cuidado intensivo en otros momentos”.

Por lo cual, reiteró que “la situación es clara: la mejor forma de enfrentar este fenómeno es con la vacunación. La vacunación es masiva, es gratuita, es segura y es equitativa”.

Al respecto señaló que el país está próximo a llegar al 80 % de personas con, al menos, una dosis aplicada, más de 3 millones con dosis de refuerzo y más de 3 millones de niños vacunados.

“Si nos ponemos todos con la disciplina y el deber moral de vacunarnos, llegaremos rápidamente al 70 % con doble dosis”, puntualizó el presidente Duque.

Sobre ómicron

Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, recordó que esta es “una variante que tiene una mayor contagiosidad y una altísima transmisibilidad, dada, entre otras razones, por periodos de incubación más cortos”.

La nueva situación epidemiológica que alerta a Colombia, como ha ocurrido en otros países del mundo, es evidente en algunas zonas del país, principalmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Sin embargo, se espera que en las próximas semanas se dé en otras regiones.

“Para ello es muy importante reforzar las medidas básicas de bioseguridad, pero también la protección de la población. Sabemos que esta variante tiene una menor severidad, afortunadamente, y que sus incrementos de casos no se traducen en un incremento significativo en hospitalizaciones y muertes, especialmente en poblaciones vacunadas”, dijo el funcionario.

