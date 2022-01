Ómicron ya representa el 60 % de casos de covid-19 en Colombia

Sector de San Victorino, uno de los que tiene un mayor movimiento comercial en Bogotá. (Colprensa-Sergio Acero)

Este 5 de diciembre el Instituto Nacional de Salud (INS) informó que de las pruebas de covid-19 que analiza a diario, más del 60 % ya corresponden a la variante Ómicron, lo que significa que desplazó a la variante delta en menos de un mes, la cual predominaba desde septiembre del año pasado.

Según las cifras con corte del 2 de diciembre, Ómicron ya circula en Atlántico, Antioquia, Bogotá, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Quindio y Valle del Cauca. “Se confirma circulación de 162 linajes (79 sublinajes de variante Delta y 2 de variante Mu). Colombia supera los 11 mil genomas reportados”, informó el INS.

Fuente: INS

Este mismo miércoles, el presidente Iván Duque aseguró que en aproximadamente ocho semanas los contagios “van a estar creciendo de manera exponencial, porque esa es la tendencia en el mundo. Tenemos que prepararnos para ver 30.000 e inclusive, 40.000 contagios diarios en algún momento”.

Sobre Ómicron

Todavía hay incertidumbre sobre el comportamiento clínico y epidemiológico de Ómicron, pero ya hay información reciente que da indicios. “En primer lugar sabemos que tiene unas características biológicas particulares, porque tiene un número de mutaciones muy grande, cerca de 30 en la espiga, y muchas están relacionadas con delta y gamma”, señaló el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández Niño.

Por otra parte, en Sudáfrica se ha identificado un incremento muy veloz en el número de casos que podría estar relacionado con una mayor transmisibilidad y eficacia para el contagio.

Un estudio más reciente sugiere un potencial riesgo de reinfección del Sars-CoV-2. “Parece ser más frecuente en personas que tuvieron la infección pero que no se vacunaron”, explicó Fernández.

En tal sentido, la transmisibilidad podría ser mayor, incluso algunos estudios sugieren que es de 1.5 veces más; además, estaría la potencialidad de evadir la respuesta inmune, lo que explicaría el incremento de las reinfecciones que por lo pronto se observan en Sudáfrica.

Hasta el momento los estudios no han sugerido que la nueva variante sea más severa, “Pero el hecho de que sea más transmisible ya es preocupante, porque van a darse incrementos de casos, hospitalizaciones y muertes, principalmente en población no vacunada, por esto la vacunación es la mejor estrategia”, puntualizó.

Minsalud insta a combinación de medidas para enfrentar pico creciente

Desde finales de diciembre el país enfrenta el incremento acelerado de casos reportados de covid-19 por el aumento de las interacciones sociales por las festividades navideñas, de fin de año y vacaciones, pero, también, por la circulación de Ómicron.

“Para ello es muy importante reforzar las medidas básicas de bioseguridad, pero también la protección de la población. Sabemos que esta variante tiene una menor severidad, afortunadamente, y que sus incrementos de casos no se traducen en un incremento significativo en hospitalizaciones y muertes, especialmente en poblaciones vacunadas”, dijo el director de Epidemiología y Demografía.

Asimismo, explicó que las personas que no tengan su esquema completo de vacunación, o las personas de mayor riesgo que no hayan accedido a su dosis de refuerzo, es urgente que accedan a la dosis faltante, ya que no están exentas de potenciales complicaciones asociadas a esta u otras variantes que circulan.

“Hacemos un llamado enérgico a todos los residentes en Colombia, primero, a que si no han comenzado su esquema de vacunación, lo hagan, nunca es tarde. Si por alguna razón, por vacaciones no han terminado su esquema, terminen su esquema. Y tercero, accedan a la dosis de refuerzo”, exhortó.

Los intervalos para la dosis de refuerzo están de la siguiente manera: pacientes inmunosuprimidos, 1 mes después de completado el esquema; mayores de 50 años, 4 meses después de completado el esquema; entre 18 y 49 años, 6 meses después de completado el esquema.

