Denuncian que convocatoria Artes en Movimiento de MinCultura incumple a los artistas de Soacha

En el marco de la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Cultura impulsó Artes en Movimiento una bolsa de estímulos enfocada en realizar el pago de un millón quinientos mil pesos a los artistas ganadores que desarrollarían seis funciones, cada una representando un valor de doscientos cincuenta mil pesos. Esta convocatoria solo se efectuó en determinados municipios del país dentro de los cuales Soacha fue uno de los seleccionados.

Sectores artísticos del municipio al sur de la Sabana de Bogotá denuncian el incumplimiento del Ministerio de Cultura frente a los pagos realizados por las presentaciones del estimulo. Mencionan que la totalidad de ganadores no han recibido el segundo pago que se debió generar en el 2021 e incluso algunos grupos no les han brindo ni si quiera el primer pago.

Uno de los principales señalados por el incumplimiento de esos pagos es el operador Fondo Mixto Para La Promoción De La Cultura Y Las Artes De Boyacá encargado de gestionar el desembolso. Algunos de los artistas contactados por Infobae Colombia revelan que comunicarse con el operador ha sido imposible por la ausencia de respuestas de estos en sus canales comunicativos.

Uno de los casos más críticos es el del colectivo de narración oral “Cuento Ambulante” quienes no han recibido ni un solo pago por las presentaciones efectuadas los días 29 de octubre, 20 y 21 de noviembre y 7, 11 y 14 de diciembre del 2021.

Sebastián Párraga, cuentero y representante del colectivo Cuento Ambulante expresó su situación y la de sus compañeros en diálogo con Infobae Colombia. “Nosotros con el colectivo desarrollamos las presentaciones, subiendo papeles, informes todo al pie de la letra como lo solicitaban porque para nosotros es un trabajo y una profesión lo que hacemos, pensábamos que esta al ser convocatoria del Ministerio de Cultura iba a ser vista con profesionalismo y respeto pero nos llevamos la sorpresa que no es para nada así, ya que no hemos recibido ni un solo peso del pago de nuestras presentaciones”, dijo.

Párraga añadió que el operador del contrato, Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá, no está cumpliendo con sus compromisos. “A estas alturas 5 de enero nos encontramos que el operador no cuenta con el musculo suficiente para realizar el pago de los dineros que deben hacer (...) Nosotros tenemos como profesión el arte, pagamos arriendo, pagamos servicios, tenemos obligaciones que no se han podido subsanar porque no se han tomado el tiempo seriamente de cumplir con sus obligaciones respondiendo por los pagos. Lo más grave del asunto es que no han sido capaces de dar la cara y comunicar lo que en realidad está sucediendo con el dinero producto del trabajo de los artistas”.

Otras agrupaciones artísticas han sido testigos de la ausencia de comunicación del Operador. “Como artistas nos hemos acercado a la dirección de Cultura del municipio que ha sido la intermediaria en este proceso pero las respuestas que les da el operador son cortas en insuficientes, básicamente estamos incomunicados”, añadió.

En los últimos días de diciembre los artistas ganadores de Artes en Movimiento recibieron un correo por parte de la Dirección de Cultura del municipio informando que el operador les había comunicado que los pagos no efectuados ese año se terminaban de realizar en Enero del 2022 y que los retrasos presentados han sido por ausencias de personal. Por lo pronto los artistas esperan que sean resultas sus inquietudes y sea pagado el trabajo que realizaron desde hace tres meses.

