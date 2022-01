Falleció Jonathan Tacuma, el joven que atacado con un destornillador, por un vecino, en Bogotá

Jonathan Tacuma

En la mañana de este martes 4 de enero falleció Jonathan Tacuma, el joven que fue atacado por uno de sus vecinos con un destornillador. El universitario, de 27 años, se encontraba internado en el Hospital Universitario Nacional de Colombia, y ya había sido declarado con muerte cerebral. Tacuma fue agredido en la localidad de Suba, luego de que el señalado homicida le ordenara que le pusiera bozal a su mascota. Jonathan sufrió un trauma craneoencefálico y su pronóstico era grave. “En el último reporte nos dijeron que tenía muerte cerebral. Su estado de salud era muy grave”, señaló Luz Janeth Sánchez, madre del joven.

Xiomara Sánchez, hermana del estudiante de último semestre de psicología de la universidad Manuela Beltrán, aseguró que el presunto asesino era constantemente agresivo con la víctima. Previamente, contó ella ante medios de comunicación nacionales, el hombre solía insultar a su hermano y manifestaba siempre una actitud hostil en su contra. Los hechos que terminaron con la vida de Jonathan ocurrieron el pasado 25 de diciembre de 2021, a las afueras de su casa, en el barrio Rincón.

“Es conocido como el que insulta a todo el mundo, pasa amenazando sin razón alguna (…) Incluso yo llegué a ser víctima de esas agresiones verbales (...) Cómo puede un sujeto tan peligroso, al que todo el mundo le tiene miedo, seguir en las calles? (...) que están en vacancia judicial, que hay cosas que no se van a poder solucionar por ahora porque hay que esperar a que vuelvan”, en un diálogo con Noticias Caracol.

El señalado homicida, contó la mamá de la víctima a la Fiscalía General de la Nación, atacó a Jonathan por la espalda. El universitario, luego de las lesiones que le provocó el vecino, cayó al suelo, malherido. “Tiene un trauma craneoencefálico muy severo, él sufrió muchísimas puñaladas de este monstruo por todo el cuerpo, por los costados, en los brazos, le arrancó los dientes, tiene puñaladas en la cabeza (…) Con un arma punzante que traspasa su cerebro”, comentó Luz Janeth sobre su hijo.

“Ayer nos habló el médico y nos dijo que ya ni un milagro lo podía salvar ni parar de esa cama, porque fue tanto el trauma y la cantidad de puñaladas que recibió de este sujeto, que su cerebro colapsó (...) Hoy es mi hijo, en cualquier momento puede ser alguno de ustedes porque es una persona agresiva, intolerante, es un monstruo, un peligro para la sociedad”, agregó la mujer ante los micrófonos de ese portal informativo.

En una entrevista con la revista Semana, Xiomara manifestó que habían decidido desconectar a su hermano, pues, medicamente, ya no había nada que hacer por él. “Lo desconectamos en la madrugada de hoy martes. Él tenía muerte cerebral. Cuando existen pacientes en Colombia con ese tipo de diagnóstico, digamos que no es posible hacer lo que hacen con una persona que está en un estado de coma, porque ya no hay ondas cerebrales. Legalmente una persona con muerte cerebral, es una persona muerta”.

Según le contó a ese portal, Jonathan fue sometido a diferentes pruebas y exámenes para confirmar que, definitivamente, ya no había señales de vida en su cerebro. Al llegar la confirmación final, decidieron dejarlo ir. Le pidió a las autoridades, particularmente a la Fiscalía, que hagan algo para que se eviten más actos como este en el país. Detalló que es imposible que sigan habiendo demoras en el esclarecimiento de hechos como este pues, al final, la captura del homicida, y su posterior condena, es la única situación que le genera a ella, y a su familia, un ligero sentimiento de reparación por la muerte de Jonathan.

“Mi llamado es a la conciencia colectiva que esto no puede seguir pensando (...) Evidentemente los procesos en este país son tan horribles y lentos que solo alargan el sufrimiento de todos”, declaró.

Xiomara continuó diciendo, en su charla con ese medio de comunicación, que recordará a su hermano como lo que era: ‘un teso’. “Aparte de ser estudiante de psicología, también estudiaba programación y pues él siempre decía que su sueño era unir la programación y la psicología porque eran cosas que amaba. Jonathan fue un ser amado con toda el alma y siempre fue un sol en la vidas que tocó, en las personas que conoció dejó una huella y eso ha quedado muy claro para nosotros”, concluyó.

