“El problema suyo es que necesita que la quieran”: polémica respuesta de Isabel Cristina Zuleta contra Sara Tufano por crítica al Pacto Histórico

Fotos: redes sociales

Una verdadera polémica se suscitó en horas recientes a través de las redes sociales, luego de que la activista y ambientalista Isabel Cristina Zuleta levantara ‘escama’ entre sus detractores, al emitir una controvertida respuesta a la más reciente crítica que hizo Sara Tufano, columnista de El Tiempo, al candidato presidencial Gustavo Petro y al movimiento del Pacto Histórico.

“En el Pacto Histórico quieren a las mujeres hasta que empezamos a cuestionar a Petro. Como quien dice: ‘Calladita se ve más bonita’ ¿Así o más machista?”, fue el comentario que hizo a través de su cuenta de Twitter la socióloga y feminista italocolombiana, quien apoyó en un principio al hoy senador en su camino a la Presidencia de Colombia, pero se ‘bajó del bus’ por las alianzas que hizo para las próximas elecciones y que consideró como un “irrespeto” para el electorado.

Estas palabras causaron bastante incomodidad entre la directora del Movimiento Entre Ríos (adscrito al Pacto Histórico), que no dudó en contestarle a Tufano y señalar que, según ella, confunde su “resentimiento” con el ideal feminista. Además, advirtió que puede cuestionar a Gustavo Petro y cualquier miembro de su movimiento político cuando quiera, de ser necesario.

“El problema suyo es que necesita que la quieran. Como algunas no necesitamos cariño, porque tenemos el de nuestro proceso social, podemos cuestionar con tranquilidad a quien queramos y cuando queramos. Machista usted que es incapaz de diferenciar el resentimiento del feminismo”, aseveró Isabel Cristina Zuleta.

Y aunque hasta el momento de escribir esta nota Sara Tufano no había emitido contestación alguna, las reacciones en contra de lo dicho por Zuleta no tardaron en suscitarse. La activista contra cirujanos plásticos y periodista Lorena Beltrán, por ejemplo, aseveró que “algunos íconos del feminismo en Colombia son como machistas” y recordó un reciente cruce de mensajes que tuvo con Susana Boreal, directora de orquesta y candidata de la Cámara de Representantes como miembro del Pacto Histórico.

“Algunos íconos feministas de Colombia Humana son como machistas ¿no? Bajo este trino de Isabel Zuleta. Me recuerda lo que me dijo Susana Boreal hace unas semanas, según ella necesito que un hombre me explique las cosas para poder entender ¡Ja!”, expresó Beltrán.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron la opinión de Isabel Cristina y así lo expresaron a través de varias publicaciones que hicieron de su nombre una de las tendencias más comentadas de Twitter durante la noche del 3 enero.

Foto: captura de pantalla Twitter

Cabe recordar que esta no es la primera vez que se cuestiona a la directora de Entre Ríos por una opinión emitida en redes sociales, pues hace pocos días también fue tema de discusión al expresar en Twitter que se considera “negra”, en respuesta a una declaración de la actual cabeza de lista por dicho movimiento político, Gustavo Bolívar, en la que enumeró la representación de distintos sectores en la lista cerrada para las elecciones al legislativo en 2022.

Esto escribió Bolívar:

“En los primeros 30 renglones del Pacto Histórico hay: 9 Congresistas actuales 3 afros 3 indígenas 3 líderes campesinos 4 líderes sociales 3 empresarios 1 exmilitar El 50% mujeres Aceptamos un fallo en el renglón ofrecido a Francia Márquez pero estamos dialogando #5MillonesDeVotos”.

Ante lo cual respondió Zuleta:

“Gustavo falté yo entre l@s afro, soy NEGRA, de mis antepasados indígenas, blancos y negros, elegí ser NEGRA. Heredé no sólo mi cabello sino la fuerza para defender a los míos. El ambientalismo popular nunca deja de lado la lucha en contra de la discriminación y el patriarcado”.

Dicha réplica provocó reacciones encontradas en sus seguidores, quienes en su mayoría criticaron el reconocimiento afro que se adjudicó la candidata.