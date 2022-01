Daniel Quintero será investigado por presuntamente no haber publicado su declaración de renta

Daniel Quintero, alcalde de Medellín (Colprensa - Álvaro Tavera)

No paran los problemas para el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. La Procuraduría General de la Nación informó este 4 de enero que abrirá una indagación preliminar en su contra por supuestamente no publicar su declaración de renta para el periodo 2019 – 2020. El caso será llevado por la oficina delegada para la vigilancia administrativa, que verificará si el mandatario antioqueño incurrió o no en una falta.

“Si actuó al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad, presuntas irregularidades relacionadas con el incumplimiento al deber contemplado en el artículo 3° de la Ley 2013 de 2019, relacionado al reporte de las declaraciones de bienes y rentas de las vigencias 2019 y 2020″, dice la notificación de la Procuraduría.

En desarrollo…

