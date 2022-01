Ante registro de niños quemados con pólvora en Colombia, el ICBF ha instaurado 14 denuncias penales

Quemados por pólvora en Colombia (Colprensa - Álvaro Tavera)

A través de un comunicado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunció que ante la cifra de 328 menores de edad que resultaron quemados con pólvora en diciembre de 2021 e inicios del 2022, actualmente se están llevando a cabo 14 denuncias penales contra padres de familia y cuidadores responsables de los niños, niñas y adolescentes que resultaron lesionados.

Así lo informó la Directora General del ICBF, Lina Arbeláez, quien señaló que adicional a las denuncias penales, se han abierto 34 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos, a niñas, niños y adolescentes quemados con pólvora.

En entrevista con RCN Radio, Arbeláez informó que de las 14 denuncias que se encuentran en proceso cinco de ellas corresponden al departamento de Antioquia, otras cinco a la ciudad de Bogotá y en el Tolima cursan dos, mientras Valle del Cauca y Córdoba tiene una respectivamente.

Además, destacó que se han realizado 22 amonestaciones con asistencia obligatoria a cursos pedagógicos dirigidos a los padres y cuidadores de los menores de edad lesionados con pólvora.

De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud (INS), al 4 de enero, de los 328 casos de menores de edad lesionados con pólvora en el último mes, Antioquia es el departamento que más registra lesionados con un total de 35 casos, le sigue Bogotá con un total de 29 menores quemados, Valle del Cauca con 26 casos, Cauca con 25 menores lesionados y el departamento de Tolima con 25 casos.

Ante lo cual, la encargada del ICBF, Lina Arbeláez, señaló que se deben seguir fortaleciendo las estrategias de prevención en todo el país, ya que a la fecha se han incrementado en más de un 25.6% los casos de niños, niñas y adolescentes quemados con pólvora, al pasar de 238 casos registrados durante el periodo anterior 2020-2021, a los 328 casos reportados durante este periodo 2021-2022, según el último reporte del Instituto Nacional de Salud.

“De nosotros depende que los niños no borren las sonrisas de sus rostros, por eso debemos cuidarlos, protegerlos y llenarlos de amor en todo momento y velar para que situaciones como aquellas asociados al uso de la pólvora no pongan en riesgo su integridad o su vida, reforcemos las medidas en estos últimos días de festividades que quedan, ´La fiesta eres tú, no la pólvora´”, dijo Lina Arbeláez.

Niño se quemó con pólvora y sus padres no lo llevaron al médico por temor

El insólito hecho se presentó en el municipio de Floridablanca, Santander, cuando las autoridades descubrieron que los padres de un niño de 11 años decidieron no acudir al hospital ante las quemaduras que el menor sufrió el pasado 31 de diciembre, debido a la manipulación de pólvora.

De acuerdo con los vecinos del barrio El Reposo, que escuchaban llorar al menor, las heridas que se produjo el niño fueron en uno de sus ojos por lo que alertaron a las autoridades.

“Se recibe una llamada a la línea del 123, en donde se pone en conocimiento de un menor que había sido quemado con pólvora el 31 de diciembre. Por eso, se desplazan las patrullas y al llegar, son atendidos por la madre y el padrastro de los niños. Ellos dicen que solo viven con tres menores y se les hace la verificación pero ninguno registra lesiones”, señaló en RCN Radio el teniente Juan Gómez, comandante operativo de la Mebuc.

Aún así, el mismo medio informó que tras esta primera pesquisa, las autoridades recibieron otra llamada anónima que les hizo saber que efectivamente había otro menor en la vivienda, a donde tuvieron que acudir nuevamente, ya que el informante alertó sobre la gravedad de las lesiones.

“Personal de infancia y adolescencia llega nuevamente a esta vivienda y se entrevistan con la mamá, que accede a sacar al niño. Nos dimos cuenta que tenía una herida en el rostro, sobre el ojo izquierdo”, agregó el oficial en la emisora nacional.





