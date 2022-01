Policía Nacional recuperó en Bogotá la bicicleta robada a triatleta Alexander Obando / SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ

El pasado martes 28 de diciembre, a plena luz del día, dos desconocidos abordaron al deportista colombiano y campeón de triatlón Alexánder Obando y le robaron su herramienta de trabajo, la bicicleta de alta gama con la que realizaba su entrenamiento. Los hechos ocurrieron en Bogotá y, de acuerdo con su relato, los delincuentes serían de nacionalidad venezolana.

Los hechos se presentaron en el barrio Salitre Greco durante una de las jornadas de entrenamiento de Obando, quien en diálogo con Noticias Caracol comentó: “Salen en una bicicleta, uno de ellos con un cuchillo grande y me hace como el amague de querer hacerme daño con el cuchillo, eso me generó un gran susto entonces lo único que hago es soltar la bicicleta, y decirle llévensela”.

Así mismo, Obando le comentó a Canal Capital: “No es un sector malo para decir uno que se vaya a sentir inseguro en la zona. Había dos hermanos del vecino país que estaban esperando alguna víctima y me correspondió a mí esta vez”.

Y es que el artefacto deportivo, especialmente diseñado para duatlón y triatlón, es único en el país, por lo que las autoridades iniciaron con la búsqueda del mismo para su respectiva recuperación.

Pues bien, la buena noticia para que el deportista iniciara con pie derecho el 2022 llegó gracias a la Policía Nacional luego de que las labores de investigación y búsqueda dieran resultado, pues en cabeza del mayor general Eliécer Camacho la bicicleta fue recuperada y entregada a su dueño.

“Con la denuncia que realizó demostró que confía que las autoridades hacen su trabajo y se la estamos entregando. Para mí es un honor representar a estos hombres, pero más gusto me da poderle devolver la tranquilidad para que siga realizando su actividad, laboral, personal y todo lo que se mueve a raíz de esta bicicleta”, afirmó el uniformado.

Y es que, de acuerdo con las autoridades, la bicicleta había sido ubicada para su comercialización en el sector de la localidad de Santa Fe. Una vez conocido su paradero, se iniciaron unas actividades de prevención, una búsqueda de información, donde los delincuentes al ver esta actividad desisten de su intención de comercializarla, para posteriormente abandonarla en vía pública.

“En realidad no tengo muchas palabras que me salgan del agradecimiento que tengo hacia la Policía Nacional, hacia los medios de comunicación y los periodistas. Todos ustedes que trabajaron en este caso para poder recuperar mi bicicleta. Como se lo he dicho a todas las personas que me conocen, estoy sorprendido de la labor tan especial que todos ustedes hicieron para recuperar mi bicicleta. Sin duda los llevaré en el corazón y la primera competencia del 2022 será dedicada a la Policía Nacional y a los medios de comunicación”, manifestó el deportista Alexánder Obando, luego de que las autoridades le devolvieran su bicicleta.

Robo de bicicletas en Bogotá

Según datos de la Secretaría de Seguridad, en noviembre se reportaron 9.165 casos de hurto, mientras que, en noviembre del 2020, la cifra fue de 7.434. Sin embargo, es importante resaltar que si comparamos los datos de 2021 con los de 2019, un año de normalidad sin restricción por pandemia, este delito ha tenido una reducción de 18,9 por ciento entre enero y noviembre de ambos años.

Además, la alcaldía reportó que en Bogotá hurtan un promedio de 800 bicicletas mensuales siendo Mártires, Barrios Unidos, San Cristóbal, Santa Fe y Teusaquillo las localidades donde se registran más robos de esta clase.

“El hurto de bicicletas tuvo una reducción cercana al 12%. Sin embargo, estamos viendo que son los meses de mayo, junio y julio donde se concentra la problemática. Estamos viendo que uno de cada tres casos ocurren en horas de la mañana”, según Ómar Orostegui, director del observatorio Futuros Urbanos.

