Fotos: “El mejor regalo de año Nuevo”, Laura Tobón presentó a su hijo Lucca

La presentadora y modelo Laura Tobón dio a luz a su primogénito luego de una gran expectativa generada por su estado de salud, pues ella misma confirmó que padece de Síndrome de Ovario Poliquístico.

Cabe mencionar que, Tobón compartió a través de su cuenta oficial de Instagram las diferentes etapas que tuvo durante este proceso de gestación como la hichazón que sufrió en sus pies relatando que “parecen empanadas”. Otros de los aspectos que compartió fue el aumento de peso que tuvo desde que se enteró de su embarazo.

Este 31 de diciembre, la presentadora confirmó que Lucca llegó a este mundo el pasado 29 de diciembre, pero solamente lo confirmó este viernes en vísperas de la llegada del Nuevo Año y compartió un emotivo mensaje con la primera fotografía del menor, que además estuvo acompañada de su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez.

“El regalo más grande de año nuevo, el amor más increíble y puro que he podido sentir en la vida. 29/12/21 3:53pm llegaste a iluminarnos con tu luz baby LUCCA”, escribió la presentadora en una publicación de Instagram junto a un carrete de fotos con su bebé.

Tomada de Instagram @laura_tobon

Y el mensaje continuó: “Cuánto estaba esperando conocerte, abrazarte y cargarte… eres más de lo que esperaba…. Así comienza nuestro 2022 con mucho que aprender y crecer SOY MAMÁÁ… todavía no me la creoooooo. Les contaré más adelante cómo han sido estos días para mi y cómo fue este día tan especial”, fueron las palabras de la presentadora que se estrenó como madre. Por ahora, no se conocen más detalles del nacimiento del pequeño. “Feliz año nuevo amores míos gracias por mandarme tanta energía para mi parto y para estos días 2021 GRACIAAAAAAAAAS”.

Tomado de Instagram @laura_tobon

Las reacciones a la buena noticia de Laura Tobón con el nacimiento de su bebé no tardaron en aparecer, pues en poco tiempo de haber sido compartida ya supera los 240.000 ‘me gusta’ y sus fanáticos han depositado cerca de 2.800 comentarios de los cuales destacan.

“Felicitaciones mi Lau, que belleza de noticia. Te mando un abrazo y te deseo toda la felicidad del mundo”, “Lucca hermoso, que bendición tan grande”, “Lau el amor de Dios más grande para ti en tus brazos”, “Dios los bendiga en esta nueva etapa, la más maravillosa del mundo”, “Que bendición más grande para ambos, que Dios los bendiga siempre”, “Mono hermoso lindo de la vida, Dios te llene de salud infinita”, entre otros.

Otras famosas que ya tuvieron sus hijos en 2021

Han sido varias las famosas que durante este año trajeron al mundo a su primogénito y otras, les dieron la alegría a sus esposos y sus hijos, de un nuevo integrante para la familia.

Este es el caso de Cristina Hurtado, que dio a luz el pasado 9 de diciembre, pero hasta el momento la presentadora no ha mostrado oficialmente una imagen del pequeño, de quien tampoco se conoce el nombre.

Otra de las que ya tuvo a su hijo fue la actriz Natalia Reyes, que dio a luz a su pequeña ‘Isla’ el pasado 23 de septiembre. Asimismo, Andrea Valdiri el 10 de junio, sin embargo, esta noticia estuvo rodeada de un escándalo por la paternidad de Adhara.

Carolina Cruz tuvo a su hijo Salvador el pasado 3 de marzo, quien la ha inspirado a crear una fundación con la que busca apoyar a varias mujeres que tienen problema para acceder a los tratamientos de sus bebés. Y finalmente, Angélica Blandón que dio a luz a su segunda hija, Candela, el 8 de abril de 2021.

