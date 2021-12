Trancón de fin de año: así está la movilidad en las principales salidas de Bogotá este 31 de diciembre

Trancones en las salidas de Bogotá para este 31 de diciembre de 2021. Foto: @m_janneth

Desde las horas de la noche de este jueves, las salidas de Bogotá han sido noticia debido al río de vehículos y automotores de transporte intermunicipal que tratan de salir de la capital con decenas de viajeros que buscan llegar antes de fin de año a lugares vacacionales para despedir el 2021.

El colapsó que inició durante la noche y se prolongo hasta madrugada del último día del año, se ha presentado en la Autopista Sur, según el último reporte de TransMilenio, hacía las 5:30 de la mañana de este viernes, se ha presentado la invasión de vehículos particulares en carril exclusivo desde la estación de Perdomo con sentido hacía el municipio de Soacha, por lo que la flota de biarticulados se ha visto represada y presentan retrasos en algunos servicios.

Este panorama ya había sido advertido por Ana María Zambrano, gerente de la Terminal de Transporte de Bogotá, quien informó al noticiero capitalino City TV que “durante este fin de semana vamos a tener la movilización de más de 190.000 viajeros en nuestras tres terminales. La Terminal del Salitre concentra el mayor número de movilización de pasajeros con aproximadamente el 70 por ciento”.

Por su parte, el Noctámbulo del noticiero, registró los fuertes trancones que vivieron los capitalinos durantes las últimas horas, señalandolos como “un dolor de cabeza”.

“Once de la noche y este es el panorama sobre la Autopista Sur, a la altura del sector del barrio Venecia, hay bastante flujo vehicular”, informó el informativo Arriba Bogotá este viernes.

Uno de los conductores en medio del represamiento, manifestó al medio que pensó que en la noche iba ser más fácil la movilidad, pero se llevó una gran sorpresa “y uno pensando que la ciudad ya estaba sola”, manifestó el viajero.

Otro de los puntos en los que también se ha registrado fuerte flujo vehicular, es la salida hacía los Llanos Orientales, pues varios conductores y viajeros han dado a conocer que desde horas de la noche y madrugada han tenido que vivir cerca de tres horas de trancón para lograr salir de la ciudad.

“3 horas 20 minutos de la salida de Bogotá a la entrada de Villavicencio, menos de 100 km, casi 50 mil pesos en peajes, trancones, obras a medio hacer, canalizaciones mal hechas... Un desastre”, denunció uno de los conductores, a través de Twitter.

“Tremendo trancón a la salida de Bogotá a Melgar sector Soacha. Se tomaron el Carril de Transmilenio y se formó tremendo boroló. Mejor no vengan!!!!!!”.

Según lo informado por Coviandina, concesionario de la vía al Llano, en ese corredor hay un alto flujo vehicular en el peaje de Boquerón, así como en el sector de Chipaque y Guayabetal.

“El corredor de la vía al Llano, registra un aforo vehicular alto al paso por el Uval y el ingreso al túnel Boquerón. No se presentan novedades relevantes al momento”.

Voceros policiales, encargados del Plan Éxodo de Fin de Año, precisaron este 31 de diciembre que estiman que salgan de Bogotá unos 335 mil vehículos por la celebración.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Movilidad, de la Alcaldía de Bogotá, a través de la cuenta Twitter Bogotá Tránsito, indicaron que en el último día del año los viajeros madrugaron al Plan Éxodo, y en la Autopista Sur, sentido Bogotá-Soacha y la calle 80, sentido Oriente-Occidente, se presenta alta congestión vehicular.

Recomendaron a los usuarios que no salgan de la ciudad sin su respectiva revisión técnico mecánica para no tener inconvenientes en su viaje. y que no olviden respetar los límites de tránsito para evitar siniestros viales.

