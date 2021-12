Mujer haitiana y su hijo lograron salir de Colombia luego de varios días atrapados en El Dorado

Aeropuerto El Dorado.- Colprensa.

Desde hace varios días se conoció la situación de una mujer haitiana que junto a su hijo de cuatro años, no podían salir del aeropuerto El Dorado de Bogotá, debido a que, según lo dicho por la extranjera, el gobierno chileno no los dejó abordar un avión que desde México los conducía a ese país, ya que las autoridades alegaron el vencimiento de su residencia y por lo tanto no aprobaron su proceso migratorio.

Finalmente, este jueves 30 de diciembre, RCN Televisión informó que la centroamericana ya se encuentra viajando hacia el país austral, donde tendrá que empezar su trámite de visado. Cabe recordar que el pasado 21 de diciembre, se conoció la historia de la mujer gracias a que el personal del aeropuerto se dio cuenta que ella le manifestaba a una persona, que grababa con su celular, que se encontraba “encerrada” hace siete días en el portal aéreo, con su hijo, que aseguró es de nacionalidad chilena.

En relación, Noticias RCN dialogó con el embajador de Haití en Colombia, quien aseguró que haber comenzado los contactos con su homólogo de Chile, para lograr la visa chilena para la ciudadana.

Del mismo modo, precisó recientemente que trabajó con las autoridades de Chile, “en menos de 24 horas logramos solucionar el problema con la compatriota”, precisó. Asimismo, agregó que la salida de la ciudadana y su hijo se logró gracias que lograron obtener “el salvoconducto con las autoridades chilenas”.

Senadores republicanos estuvieron en Colombia para analizar el éxodo haitiano

En 2021 la migración por parte de ciudadanos haitianos a Colombia se convirtió en una noticia de alta preocupación, debido a que los migrantes se instauraron en zonas vulnerables, donde han tenido que enfrentar delicadas situaciones.

Debido a la situación el Gobierno colombiano ha pedido ayuda para que otros países de la región y las Américas ayuden a los haitianos, frente ha este llamada respondió el Partido Republicano de los Estados Unidos, que mando a tres representantes al país para discutir con las autoridades sobre esta problemática.

De acuerdo con Caracol Radio, los comisionados que llegaron fueron la senadora Joni Ernst junto a los representantes Randy Feenstra y Lisa McClain y sostuvieron reuniones con el presidente Iván Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, varios miembros del Congreso colombiano, el director de Migración Colombia y el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg.

En las reuniones se tocó el tema de cómo enfrentar la migración que hoy acoge Colombia, Panamá y Estados Unidos mayormente y qué se necesita para ayudar a los extranjeros. Además, aprovecharon su visita para recorrer un campo de cultivos ilícitos y discutió los esfuerzos de Estados Unidos y Colombia para combatir el tráfico de drogas a través de la erradicación de coca y los esfuerzos que apoyan el desarrollo económico rural para la transición de una economía de narcotráfico a cultivos legales.

Los delegados no solo estuvieron en Colombia, sino, hicieron visitas en otros países de la región como Panamá. Antes los hechos McClain señaló ante los medios: “Nuestras relaciones con América Latina son clave para la seguridad de nuestra nación. Fue genial ver los beneficios de estas asociaciones de primera mano y reunirnos con líderes latinoamericanos durante nuestro viaje de esta semana”.

Por su parte la senadora Ernst comentó en su Twitter sobre la visita y compartió algunas fotos: “Durante los últimos días, encabecé una misión de delegación del Congreso a Panamá y Colombia para reunirme con líderes de alto nivel en los países y discutir la seguridad fronteriza de los Estados Unidos y los desafíos de seguridad nacional”.

