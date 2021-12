El cierre de año de Mike Bahía: lanzó el video musical de ‘Navegando’

“Soy como un velero y puedo avanzar contigo porque eres como la brisa, si me llevo tu sonrisa dónde quiera no me hará falta una visa, si es contigo quiero naufragar, flotando, pero sin mojar. Me hace bien si eres mi capitán, navegando se siente volar”, son las primeras frases que interpreta Mike Bahía en el tema ‘Navegando’, cuyo videoclip sacó al mercado el jueves 30 de diciembre. Es de mencionar que fue Manuel Lenis quien se desenvolvió como director de la pieza audiovisual de la canción.

En cuanto al lugar de filmación del videoclip, ésta se desarrolló en San Andrés. Y, si se habla de visualizaciones en YouTube, en lo transcurrido de estas horas el video va por la cifra de cien mil.

Es de recordar que, entre sus quehaceres musicales al cantante caleño le figuró a principios de diciembre el lanzamiento de un trabajo discográfico, el cual fue bautizado con el nombre de ‘Contento’. Dicho álbum encierra precisamente entre su listado de canciones a ‘Navegando’, además de otras ´como ‘La rutina’ y ‘Ay amor’, esta última es un trabajo colaborativo con dos cantantes urbanos puertorriqueños, específicamente Guaynaa y Ñejo. Ambos temas también fueron estrenados en conjunto con sus respectivos videoclips.

“Llegamos a 100 millones de streams en Spotify con ‘Contento’ y cómo les prometí, ¡les voy a entregar más videos! Seguimos con el video de Navegando que ya está disponible en mi canal”, publicó recientemente Bahía en sus redes sociales respecto de su álbum.

No hay que dejar por fuera que, ‘Navegando’ fue la palabra con la que el artista tituló su primer disco, escuchado desde el año 2019.

Este diciembre Greeicy Rendón y Mike Bahía confirmaron que serán padres:

‘Att: Amor’ fue el tema que Greeicy Rendón y Mike Bahía sacaron al mercado el miércoles 23 de diciembre de 2021, por supuesto, con su respectivo videoclip. Y, más allá de la canción como tal, lo que realmente dio de qué hablar por entre las redes sociales y los medios de comunicación es precisamente el video musical, puesto que la cantante caleña aparece embarazada, de esta forma, la noticia fue confirmada: el primogénito de los artistas viene en camino.

Aunque el embarazo había sido un rumor constante por entre las redes sociales y los medios de comunicación, apenas a mediados de este mes la noticia se convirtió en una confirmación oficial de la viva voz de la pareja, además, Greeicy ya ha ampliado la información respecto de algunas experiencias que ha tenido en lo transcurrido de estos maternales meses.

Por otro lado, el nacimiento de su hijo no es lo único que los ocupará a futuro, pues poco antes de que esto ocurra tienen en el panorama la realización de un ‘Amantes Tour 2022: Att. Amor’. Marzo fue el mes seleccionado en el calendario para el desarrollo de sus respectivas presentaciones musicales en Bogotá (4 de marzo), Cali (5 de marzo) y Medellín (18 de marzo).

