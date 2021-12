Felipe Pardo regresará al Deportivo Independiente Medellín después de 8 años

(Foto: Twitter@andremarinpuig)

El año para el los jugadores de la liga colombiana finalizó el pasado 22 de diciembre cuando el Deportivo Cali, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, se coronó campeón luego de vencer al Deportes Tolima con un marcador global de 3-2.

Ahora, los diferentes equipos del país se encuentran organizándose con miras a la pretemporada, la Liga BetPlay, la Copa Colombia y los torneos internacionales que algunos de estos participarán, como en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, como será el caso del Independiente Medellín. Teniendo esto en cuenta, para el próximo año los principales equipos del país han estado moviendo su nómina para mejorar los resultados en los torneos mencionados.

El cuadro antioqueño ha sido uno de los equipos que se ha demorado en anunciar cuál será la plantilla oficial para disputar los diferentes certámenes de la próxima temporada. En los últimos días se ha hablado de diferentes jugadores, pero ninguno se ha confirmado.

Hasta este jueves se conoció el posible primer fichaje del equipo dirigido por Julio Comesaña. Se trata de Felipe Pardo, quien ya pasó por esta escuadra en el 2013. Según confirmó Diego Rueda, director de El VBar Caracol, Felipe Pardo firmará oficialmente con el ‘Poderoso’ el próximo lunes, luego de las fiestas de fin de año, y regresará a la Liga Colombiana con el equipo con el que logró su primer título profesional.

Por medio de su cuenta de Twitter, Rueda escribió: “Felipe Pardo ya es nuevo jugador de Independiente Medellín. El contrato lo firmará el próximo lunes”. Hay que tener en cuenta que hasta el momento por parte del equipo de Medellín aún no se ha realizado ningún anuncio oficial.

El colombiano, que nació en Quibdó, Chocó, viene de la Liga de México, pues pasó por Toluca, en 2020, y luego por el Pachuca, en 2021, equipo donde el también colombiano Miguel Calero se consagró ídolo de este equipo defendiendo el arco.

El delantero de 31 años estuvo por última vez en la Liga de Colombia en 2013, desde entonces, pasó por el fútbol en Portugal, Grecia, Francia y México. En su recorrido internacional, Felipe Pardo consiguió dos trofeos, ambos con Olympiacos en la Superliga de Grecia.

Ahora, por otro lado, Comesaña dio una entrevista para el diario deportivo As, en el que habló sobre las estrategias que empleará para la próxima temporada y así estar dentro de los mejores equipos del país. Recordemos que en el último semestre de este 2021, cuando le recibió el equipo al Bolillo Gómez, no logró clasificar a cuadrangulares.

Así mismo, el entrenador del ‘Poderoso’ confesó que esta analizando muy bien a quién pueden fichar para que le aporte al club, dado que los “los jugadores buenos valen plata” y en el equipo antioqueño eso es lo que no hay, no por lo menos para un fichaje estelar.

“Yo estoy cansado de armar tremendos equipos con nombres y hacer papelones. No pienso irme aunque el club no haga contrataciones rimbombantes (...). No me quiero ver en Barranquilla de vuelta sin trabajo, quiero logros”, le dijo al diario As.

