“Me pareció muy costoso”: Tulio Gómez reveló el sueldo que pidió Michael Rangel para volver al América

Tulio Gómez aseguró que el salario de Michael Rangel se le salía del presupuesto a América de Cali. Fotos: archivo

El mercado de transferencias en el fútbol colombiano está al ‘rojo vivo’. Finalizando el año, los clubes del rentado local se concentran en cerrar sus contrataciones, pues, con el paso del tiempo, la posibilidad de encontrar jugadores disminuye, y, además, la mayoría inician sus pretemporadas en la primera semana de enero.

Uno de los equipos que avanza en este proceso es América de Cali, el cual, tras las salidas de Joao Rodríguez, Jeison Stiven Lucumí y Héctor Quiñones, está tratando de cerrar sus primeras incorporaciones. Recordemos que Marino Hinestroza (extremo) y Eber Moreno (lateral derecho), retornarán al conjunto ‘Escarlata’ luego de sus pasos por Palmeiras y Cortuluá, respectivamente.

Hace un par de semanas, los aficionados de los ‘Diablos Rojos’ se ilusionó con la posibilidad de que Michael Rangel, goleador en el título del Torneo Finalización 2019, retornara a la institución. Sin embargo, esa opción se vio diluida ante la confirmación de que el delantero colombiano fichó por el Deportes Tolima para la próxima temporada.

¿Por qué se cayó el negocio? Tulio Gómez, máximo accionista del América, dialogó en Instagram con el creador de contenido, Alfred Gómez, y reveló que las exigencias económicas de Rangel se salían del presupuesto: “Yo hablé con el empresario de Michael Rangel (...) Me pareció muy costoso, porque 125 millones salario, más prestaciones. Me quedan 180 millones. ¡No, no, no!”.

Además, puntualizó que el tema financiero también complica las posibilidades de que Juan Fernando Caicedo llegue al club, puesto que, además, todavía le quedan dos años de contrato con el Deportes Tolima.

CASO EDWIN CARDONA:

En esa misma entrevista, y a raíz de los constantes rumores, Tulio explicó los detalles de la operación por el volante colombiano, quien no continuará en Boca Juniors para el año entrante. Para el dirigente, simplemente hay cifras que el conjunto ‘Escarlata’ no puede pagar, a diferencia de otros clubes en Colombia.

“Edwin Cardona vale 400 millones (mensuales), es un jugador que vale 5.000 millones al año. Lo podrá pagar Nacional o Junior, América no. Si hay una empresa que nos pague 3.000 millones... Porque América puede pagar hasta 1.550 millones, siendo mucho. No creo, [es] muy difícil”, sostuvo al respecto.

Así el panorama, Tulio fue sincero y enfatizó que el club, por sí solo, no está en condiciones de traer esa clase de futbolistas: “Yo no sé, los jugadores de la Selección Colombia son bienvenidos. Pero nosotros no tenemos con qué traerlos. Nosotros no nos hacemos ilusiones. Si viene un fondo de inversión que lo pague, maravilloso. Pero los mecenas en el fútbol ya se acabaron”.

(Boca Oficial)

En otra entrevista con el programa, ‘El Corrillo de Mao’, el máximo accionista de los ‘Diablos Rojos’ sostuvo que el negocio por Cardona que se le sale de las manos, y, por lo tanto, dependerá de lo que pueda hacer el técnico, Juan Carlos Osorio: “No sé si va a conseguir traer a Cardona. Si ‘Petiso’ la tiró es porque tiene información. Yo de ese jugador, nada”, comentó, a propósito de las versiones del periodista, Carlos Arturo Arango, en las que aseguraba que “en cualquier momento lo van a confirmar y anunciar como jugador del América de Cali”.

Sin embargo, las ofertas por Cardona son varias: Atlético Nacional, y Racing de Avellaneda, en Argentina, también quieren al volante antioqueño, que tiene contrato vigente con los ‘Xolos’ de Tijuana. De hecho, este sería el fichaje prioritario de ambas escuadras para el 2022, aunque la principal inquietud será resolver el tema salarial.

SEGUIR LEYENDO: