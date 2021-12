“Aguanté hambre”: los duros recuerdos de Juan Guillermo Cuadrado en Argentina

Los duros recuerdos de Juan Guillermo Cuadrado en Argentina al inicio de su carrera: “aguanté hambre” REUTERS/Jennifer Lorenzini

A pesar de que actualmente el futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado está siendo uno de los jugadores más cuestionados en la Juventus de Italia esta temporada, dado que no está deslumbrando como la campaña pasada, cuando fue considerado el mejor jugador del club junto con Cristiano Ronaldo, sigue siendo uno de los hombres más importantes del equipo.

Y es que no es una novedad que el ‘Panita’ cada año deja su nombre escrito dentro de los más destacados del fútbol italiano, tanto así que ha ocupado un puesto dentro del equipo ideal de la temporada en varias oportunidades.

Pero para llegar allí Juan Guillermo tuvo que pasar grandes pruebas, pues para ser un jugador totalmente consolidado en Europa se tiene que tener una regularidad única y él la ha conseguido a lo largo de los años. Desde su llegada al Viejo Continente ha vestido las camisetas de Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea y Juventus (actualmente), equipo con el que ha alcanzado su máximo nivel futbolístico.

Es más, sus sobresalientes actuaciones en el fútbol europeo lo tienen hoy por hoy como uno de los líderes y referentes de la Selección Colombia de Mayores, ya que ha estado presente en los diferentes procesos que se han llevado a cabo desde que arribó a la Tricolor, siendo dirigido por José Pékerman, Carlos Queiroz y ahora por Reinaldo Rueda. Además, es uno de los que se mantiene dentro de una de las mejores generaciones de futbolistas nacionales; su presencia en dos Copas del Mundo (Brasil 2014 y Rusia 2018) así lo ratifican.

Sin embargo, para llegar a la cúspide de su carrera el oriundo de Necoclí tuvo que pasar por momentos complicados y que hasta ahora eran desconocidos. En diálogo con el cantante y escritor brasileño de música cristiana, Marcos Brunet, Cuadrado abrió su corazón y reveló detalles de su vida que estaban muy ocultos, entre ellos, lo difícil que fue entrar al mundo del fútbol.

“Estuve mucho tiempo probando en muchos equipos y siempre me decían que no porque era muy chiquito y muy flaquito. Pero yo sabía que Dios me había dado un don y por eso siempre continuaba”, señaló inicialmente Cuadrado.

Posteriormente comentó una de sus anécdotas antes de ser profesional.

“Estuve un tiempo en Argentina probando en varios equipos donde se me cerraron las puertas. Incluso momentos en los que aguanté hambre, pero yo estaba con mi decisión porque sabía que estaba en busca de un sueño. Muchos me decían que cómo me iban a devolver de allá pero igual yo seguía”, contó.

No obstante, después de vivir uno de los momentos más complicados de su vida personal, Cuadrado recibió una oportunidad en el fútbol colombiano, más exactamente en el Independiente Medellín, equipo con el que se dio a conocer.

“Fue difícil hasta que llegó un momento que le dije a mi madre: ‘He dado todo, he aguantado hambre, mejor consígueme como sea los pasajes para regresarme’. Después de pasar un momento tan difícil en Argentina, donde se me cerraron muchas puertas, llego a una prueba en el Independiente Medellín”.

Cuadrado no desaprovechó la oportunidad para agradecer a Dios por la oportunidad que le dio, ya que fue allí donde inició su exitosa carrera.

“A veces tú no entiendes cómo está obrando Dios, pero cuando él ve el esfuerzo y la disciplina, y que no te rindes fácilmente, te lo recompensa. Cuando yo vuelvo de Argentina, pruebo con el Medellín y quedo en el equipo profesional fue como una bendición. Yo nunca me quejé, pero sabía que estaba persiguiendo el sueño de ser futbolista y comprarle la casita a mi mamá”, añadió.

Pero allí no quedó todo, pues Cuadrado también reconoció que muchas veces es difícil entender cómo de un momento tan difícil Dios puede hacer algo mucho más grande y darle un giro total a una mala situación.

Finalmente, sobre las pruebas que realizó en Argentina, el mediocampista reveló que estuvo “cerca de jugar en Rosario, estuve con Tiro Federal y entrené allá mucho más tiempo. Me recuerdo mucho de un central que me llevaba, Paparatto creo que se llamaba. Estuvo cerca y al final no se dio, no sé por qué”.

JUVENTUS ESPERA CONCRETAR LA RENOVACIÓN DE CUADRADO

Si bien Juan Cuadrado termina contrato a mediados de 2022, y a partir del 1 de enero podría negociar como agente libre con cualquier otro club, todo parece indicar que su vínculo con la Vecchia Signora se va a ampliar y estará ligado al equipo por más temporadas.

Si bien aún no hay acuerdo total, en Italia aseguran que no habría inconvenientes para firmar su renovación. Juventus aprovecharía el periodo de transferencias para negociar nuevos vínculos con jugadores que terminan contrato en junio. Eso sí, sería a finales de enero, luego de afrontar varios duelos importantes del campeonato italiano. “Las renovaciones serán discutidas y posiblemente firmadas con calma”, señaló Tuttosport.

De acuerdo con el medio italiano, en el club confían en cerrar la ampliación de contrato de Cuadrado en las próximas semanas. Pese a que aún no hay acuerdo definitivo en referencia a la duración del nuevo vínculo (el jugador pedía dos años, el club ofrecía uno), dicho medio señala que para sellar la renovación del colombiano “no debería haber problemas”. Según informaron, inicialmente se firmaría hasta 2023 con opción de extender por una temporada más.

