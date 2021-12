Imponen millonaria multa a administradores de Centros Poblados

Superintendencia de Sociedades de Colombia

Este 2021 uno de los escándalos políticos más sonados fue el contrato que adjudico MinTic para conectar a niños de zonas rurales en el país y que finalmente no se logró por la perdida de los recursos. Al día de hoy la investigación continua en curso y este 28 de diciembre se dio a conocer que por renuencia a suministrar información, la Superintendencia de Sociedades impuso una sanción de más de $272 millones contra tres sociedades integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados (ICM Ingenieros S.A.S., Intec de La Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S.).

Recordemos que la SuperSociedades comenzó la investigación contra la empresa luego de que no se le diera una justificación a la perdida de los recursos ni se sustentaran con pruebas los argumentos iniciales, dicho proceso hasta el día de hoy busca comprobar presuntas irregularidades societarias y contables de las empresas.

“Inició procedimientos administrativos sancionatorios entre el 13 y 27 de septiembre de 2021, contra los administradores y exadministradores de las mencionadas sociedades, con el fin de determinar el cumplimiento de sus obligaciones en materia societaria y contable, las cuales, a la fecha, han sido obstruidas por la renuencia de los sancionados”, se lee en el comunicado de ente.

Inicialmente dicha empresa aseguró que con el dinero que hasta hoy no aparece, se compraron equipos de telecomunicaciones (puntos de acceso wifi interiores y exteriores, enrutadores, entre otros); equipos eléctricos (rectificadores, inversores, baterías, breakers, entre otros); equipos de energía solar (paneles solares, cargadores, baterías, entre otros); materiales de ferretería (Cableado, terminales, entre otros); e infraestructura (postes, estructuras metálicas, entre otros).

Elementos que compraron a una empresa nacional llamada Inselsa SAS, y a una extranjera que se llama Nuovo Security, que es la que llama la atención por la ubicación de sus sedes. Una física en la Florida pero con sede fiscal en Delaware, conocido como un paraíso fiscal. Sin embargo, en ese momento el periodista Jorge Espinosa denuncio que dicho negocio había sido llevado acabo con “una empresa de papel” pues encontró muchas irregularidades.

“Nuovo Security tiene lo que parece ser una página web. Pero no. Compraron una plantilla, le cambiaron unos textos y listo. No tiene seguidores en Facebook y en Instagram no funciona el enlace. No tiene teléfono de contacto, ni información sobre quiénes son. ¿Lo más grosero de todo? Los textos en la página están mal escritos. Hay errores de ortografía, como escribir mal la palabra ‘equipment’ en inglés. Hay problemas de concordancia, de redacción. Es una cosa grosera, vulgar, chambona”, señaló el periodista.

Socio de Centros Poblados estaría enredado en otro escándalo por pérdida de dinero Intec de la Costa SAS, integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019 y socio de Unión Temporal Centro Poblados, fue vinculado a un proceso de responsabilidad fiscal por la Contraloría General de la República (CGR). Igual que en el caso de Centros Poblados, donde se perdieron 70 mil millones de pesos, la Contraloría señala a Intec de la Costa por las irregularidades en otro contrato donde también se habría perdido el anticipo.

Según explicó la entidad, el proceso de responsabilidad fiscal por más de 1.337 millones de pesos es por las irregularidades en el fallido proyecto de construcción de un puente militar sobre el río San Jorge, en la vereda La Solera del municipio de Caimito, Sucre. En dicho proyecto se perdió un anticipo por 1.253 millones de pesos entregado al contratista Consorcio Puente San Jorge 2019, del que Intec de la Costa tiene un 80 % de participación.





