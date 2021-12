En el día de los inocentes, estos son algunos de los mejores memes de las noticias del 2021 / ARCHIVO

Como era de esperarse, y como ocurre todos los años, las redes sociales no fueron ajenas a las noticias más importantes que sacudieron a Colombia. Si bien hubo temas delicados, y que causaron indignación en varios usuarios, el humor no faltó y varios colombianos opinaron sobre los hechos más destacados a través de los memes. A pesar de las divertidas imágenes, muchos de ellos buscaron hacer una crítica hacia cada uno de los sucesos. Entre los temas más comentados en este 2021 sobresalen la Selección Colombia, la ex ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Karen Abudinen, Yanfri, el niño que se hizo viral por ‘caminar como hombre’, entre otros.

Acá algunos memes de las principales noticias del 2021:

Yanfri, el niño que “camina como hombre”

El tierno Yafri, el “niño que camina como hombre”, se convirtió en una de las sensaciones de internet en los últimos meses del año. Su particular forma de caminar ha inspirado numerosos memes. El pequeño, de tres años, vive en Istmina, Chocó.

Hace unas semanas Colombia conoció a Yanfri, un pequeño de 3 años nacido en Istmina, al sur del Chocó, que cautivó a la mayoría de usuarios de internet con su tierna forma de caminar y hablar. El niño ha sido el centro de atención y se resalta lo feliz que siempre se le ve, pero muy pocas personas saben que vive con una enfermedad.

Yanfri sufre de hipotiroidismo, un trastorno en la glándula tiroides que ocasiona que su cuerpo no produzca la cantidad suficiente de ciertas hormonas cruciales. Esto, a su vez, le está causando hipoglucemia, una afección en la que el nivel de azúcar en sangre (glucosa) es más bajo que lo normal, y por ello tiene episodios de convulsiones.

Memes de Yanfri / Captura de pantalla

Selección Colombia y Duván Zapata

El año 2021 tuvo el debut en el banquillo de la Selección Colombia del técnico Reinaldo Rueda. El caleño, que llegó tras la salida de Carlos Queiroz, asumió el cargo con el objetivo de lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, las actuaciones de la ‘Tricolor’ frente a sus rivales no dejaron contentos a la mayoría de aficionados y es por esto que los memes no tardaron en llegar. El desempeño en la Copa América fue bueno, pero en las Eliminatorias no obtuvo los mejores resultados.

No obstante, uno de los jugadores que más señalamientos recibió durante el año fue el delantero del Atalanta, Duván Zapata, quien al inicio de la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, desperdició una clara anotación ante Uruguay tras una gran jugada individual de Luis Díaz. Por supuesto, los memes no lo perdonaron.

Memes Selección Colombia / Captura de pantalla

Pirry desnudo en el desierto

Guillermo Arturo Prieto La Rotta, mejor conocido como ‘Pirry’, sigue siendo la sensación en las redes sociales luego de que subiera una foto a sus redes socieles de espaldas, desnudo y levantando los brazos en la Isla Magdalena, ubicada en la costa del estado mexicano de Baja California Sur.

“Mis blancas DUNAS, qué más hacer en la mitad del desierto, un océano de arena que colinda con el mar (...) ¡Qué blancura tan brava!”, fue la descripción que dio La Rotta a su publicación.

Sin embargo, una sombra en la entrepierna del escritor y periodista boyacense generó toda clase de repercusiones entre sus redes sociales y, como era de esperarse, las bromas y chistes no tardaron en aparecer. “Tiembla el Tino [Asprilla]”, comentó Claudia Bahamón, presentadora de ‘Masterchef’; y hasta el ciclista, Nairo Quintana, se animó a participar con unos emojis de risa.

El humorista Dany Hoyos, mejor conocido como ‘Suso el paspi’, por ejemplo, lo comparó con el famoso personaje del ‘Negro del WhatsApp’; mientras que el periodista Carlos Vargas, de La Red (Caracol Televisión), aseguró que quisiera “estar de frente” para comprobar lo que parece verse en la fotografía.

Captura de pantalla

Carolina Sanín ataca a los fanáticos de Los Simposon

‘Al que no quiere caldo, se le dan dos tazas’, dice un popular refrán en los hogares colombianos y, hace un par de semanas, la escritora Carolina Sanín se convirtió en el ejemplo perfecto de aquella expresión aleccionadora de las tías.

La polémica de Twitter Colombia estuvo marcada en su momento por parte de la colombiana Carolina Sanín- cosa que, de hecho, no es extraña-. La mujer es reconocida en el país y en esta red social por realizar afirmaciones que desencadenan el debate y que, en la mayoría de las ocasiones, la hacen a ella blanco de críticas.

Pues bien, Sanín fue blanco de memes de ‘Los Simpson’, la famosa caricatura estadounidense que ha marcado a varias generaciones. La escritora expresó su desprecio por los memes que se realizan con las escenas de este programa y, en venganza, los usuarios de la red social han llenado su perfil y han convertido su rostro en principal inspiración para nuevo contenido.

Sanín tildó de “pobres de espíritu” a todos aquellos que utilizan las imágenes del programa para crear memes. Rápidamente, miles de personas a las que la escritora señaló de estar “en el fondo de la olla” se manifestaron en su contra y, en un giro no tan inesperado de los hechos, todas las respuestas involucran las famosas imágenes que la caricatura ha dejado a lo largo de los años ha dejado en sus más de 700 capítulos en 33 temporadas.

Tras el polémico trino de la escritora de libros como ‘Los niños’, ella empezó a recibir miles de respuestas en las que los usuarios de Twitter llenaron su perfil con ese tipo de memes.

Captura de Alias Otoniel, líder del ‘Clan del Golfo’

El pasado 24 de octubre, las autoridades colombianas capturaron a Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, el narcotraficante más buscado del país. Úsuga, máximo líder de la organización criminal Clan del Golfo, se mantuvo prófugo durante más de una década sobornando a funcionarios estatales y alineándose con combatientes de izquierda y derecha en el país.

“Es el golpe más contundente que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo. Solo es comparable con la caída de Pablo Escobar... (a inicios de) los años 90″, dijo el presidente Iván Duque al confirmar la captura en una declaración oficial acompañado de su cúpula militar.

Las fuerzas militares colombianas presentaron a Úsuga ante los medios esposado y vistiendo botas pantaneras. Después de la captura, empezaron a circular imágenes del narcotraficante sonriendo y compartiendo relajado con los miembros del equipo que logró la detención, hecho que generó cuestionamientos por parte de diferentes usuarios en redes sociales, quienes pusieron en duda la captura.

Meme captura Alias Otoniel / Captura de pantalla

Karen Abudinen y el escándalo de los 70.000 millones

La exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen, fue tendencia durante varios meses por el escándalo de los 70.000 millones de pesos que la cartera le adelantó al consorcio Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a los niños de 7 mil colegios públicos de las zonas rurales del país.

El Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones adjudicó en diciembre del 2020, un contrato por 2.1 billones de pesos con Comcel y la Unión Temporal Centros Poblados, para que estos contratistas se encargaran de instalar 15 mil centros digitales para conectar a internet las zonas rurales más apartadas del país. Sin embargo, a pesar de que el contrato inició en diciembre del año pasado, hasta abril de 2021 solo se había ejecutado el 1% del mismo.

Así lo denunció La W quienes conocieron el contrato y las resoluciones del mismo y aseguraron que, antes de que se adjudicara, en la entidad ya se había cuestionado la empresa que lo iba a ejecutar porque el contratista que se ganó la región B, la Unión Temporal Centros Poblados, no contaba con la experiencia para poder llevarlo a cabo. Por supuesto, los memes no tardaron.

Memes Karen Abudinen / Captura de pantalla

Andrés Escobar abrió una Vaki

El pasado 2 de diciembre el abogado Elmer Montaña, quien lidera la defensa de los manifestantes, aseguró que tanto Andrés Escobar como las otras personas señaladas por disparar en medio de las protestas del 28 de mayo en la zona de Ciudad Jardín en Cali deberán responder ante un juez, ya que la Fiscalía les imputará cargos.

La decisión del ente acusatorio de citar a Escobar a una audiencia de imputación para el 16 de febrero de 2022 se habría tomado con base en las imágenes reveladas en el documental ‘Cali: Todos gritan’, donde aparece una fotografía que deja ver al polémico empresario con un arma que, al parecer no es traumática como lo afirmó él, sino de fuego.

Ante la situación judicial que deberá afrontar Escobar, se conoció que decidió crear en la plataforma de Vaki una recolecta con la que espera recoger el dinero para costear su defensa. En un video que acompaña la Vaki, el implicado aseguró que no solo el dinero será para su defensa sino para la de los policías que también están implicados en la investigación en la que se presume que dispararon armas de fuego en contra de civiles.

Agregó que él tiene el derecho a la legítima defensa y ese es el llamado que le hace a otros ciudadanos para que lo apoyen económicamente.

“Hice lo que cualquier persona en mi lugar habría hecho, ejercer el derecho a la legítima defensa. Por eso los invito a que apoyen esta causa que busca demostrarle a los colombianos que tenemos derecho a defender nuestra patria de aquellos que quieren verla sumida en el caos en la miseria y el hambre”, sostuvo.

Memes Andrés Escobar / Captura de pantalla

Jennifer Arias y su tesis de grado

La controversia que enfrentó la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias por el presunto plagio en su tesis de grado terminó en un vehemente derecho de petición que interpuso ante su ex casa de estudios, la Universidad Externado de Colombia, donde hizo varias solicitudes.

El recurso, que fue conocido por medios como la revista Semana y la emisora W Radio, asegura ciertas inconsistencias en la supuesta investigación que enfrenta por el plagio. Arias dice que no solo no se le ha notificado de la investigación, sino que el Externado es el responsable de la pérdida del primer ejemplar de trabajo de grado por el que se le ha criticado en las últimas semanas.

La maestría de la que la congresista se graduó con un trabajo, aparentemente falso, es la de Gobierno y Políticas Públicas, a la que Arias les pidió a los directores del programa que se pronuncien debido a que hubo supuesta violación de derechos y debido proceso, pues conoció de la investigación en su contra por los medios de comunicación y no por información oficial por parte de la academia.

En su cuenta en Twitter, Arias publicó en su momento: “Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la Ley, manifiesto que NO he cometido plagio alguno”.

Memes Jennifer Arias / Captura de pantalla

Derrota de Yuberjen Martínez en los Juegos Olímpicos

El boxeador antioqueño, que perdió con marcador de 4-1 ante el japonés Ryomei Tanaka en cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio en la categoría peso mosca (48 kg) masculino, fue tendencia en redes sociales por la dudosa determinación arbitral de por medio.

Al terminar el combate olímpico, Yuberjen se quedó sosteniendo la mirada contra el juez del ring Babanli Anar, y miró al cielo desconcertado por haberse preparado durante aproximadamente cinco años para superar la medalla de plata que consiguió en Río de Janeiro 2016, pero que en esta ocasión le fue arrebatada al no poder avanzar siquiera hasta la semifinal.

Yuberjen, también conocido como ‘El tremendo’ llegó a pronunciarse en redes sociales con un video en donde daba a conocer su indignación tras la decisión arbitral en la que fue perjudicado por los jueces Miguel Anco (Perú), Gintaras Sniuksta (Lituania), Mohamed Besmi (Argelia) y Tsogtgerel Tserenkhand (Mongolia).

Entre lágrimas y rabia el colombiano no dudó en calificar de robo la decisión arbitral tras ver cómo en cuestión de segundos se desvanecía su sueño olímpico

Memes Yuberjen Martínez / Captura de pantalla

