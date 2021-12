Angélica Lozano confirmó que dio positivo para covid-19

Angélica Lozano (COLPRENSA- Sergio Acero)

La senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde y esposa de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, confirmó a través de redes sociales que se contagió de covid-19, justo cuando la mandataria capitalina retornó sus actividades tras padecer el virus.

Según informó la congresista Lozano, el contagio lo ha padecido como una gripa fuerte, por lo que presentaría varios síntomas comunes del virus, sin embargo, se encuentra estable sin mayores complicaciones, debido a que ya cuenta con las dos dosis de la vacuna contra el covid-19.

Lozano aseguró que no alcanzó a aplicarse el refuerzo de la vacuna contra el virus, por lo que aprovechó la ocasión para promover la inmunización en el país. “Clave buscar YA la tercera dosis. Tengo covid, por fortuna como gripa fuerte, sin otras complicaciones. No me puse el refuerzo, por favor, háganlo ustedes a tiempo, ahora”, escribió la senadora.

Las personas mayores de 50 años de edad que hayan recibido las dos dosis de la vacuna hace más de 4 meses, pueden acceder a la vacuna tercera vacuna o dosis de refuerzo, según las etapas del Plan Nacional de Vacunación. Así mismo se ha priorizado aquellos que tengan comorbilidad o más vulnerables al contagio.

Hace dos años, Lozano y la alcaldesa López contrajeron matrimonio. La mandataria capitalina informó el pasado 20 de diciembre que había dado positivo para covid-19, por lo que tuvo que entrar en aislamiento y nombrar al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, como alcalde encargado de la ciudad, mientras se recuperaba.

“Gracias a mi esquema de vacunación completo, tengo síntomas leves y seguiré trabajando desde casa. ¡Por favor vacúnense! Todas las vacunas funcionan, evitan riesgos mortales y salvan vidas! Hoy el Ministerio de Salud informó que el Ómicron ya circula en Colombia”, dijo López dijo López hace una semana cuando confirmó el contagio.

La mandataria, este lunes 27 de diciembre, informó que volvía a sus labores al frente de la Alcaldía. “Gracias al cuidado y la vacunación superé unos días difíciles y me reincorporo hoy a mis labores”, confirmó López a través de su cuenta de Twitter.

La alcaldesa también, al reintegrarse de su segundo contagio, recomendó a los ciudadanos continuar con la vacunación y asistir lo más pronto posible a las dosis faltantes. “Les cuento por mi propia experiencia, pasé unos días difíciles, pero no me agravé ni tuve que llegar a hospitalización ni mucho menos a cuidado intensivo, gracias a que tengo mi esquema de vacunación completo”, señaló la alcaldesa.

López alertó que las nuevas variantes de covid-19, como omicrón, de la que ya se confirmó la circulación en el país, son muy contagiosas y lo único que puede proteger a las personas frente a enfermedad grave o muerte son las vacunas. Así la mandataria aseguró que todos los puntos en la ciudad continúan activos para inmunizar a más personas y aplicar las dosis de refuerzo para quienes ya se encuentran activos en la etapa correspondiente.

Ahora es su esposa Angélica Lozano quien debe guardar aislamiento, pues tras conocerse el contagio de la alcaldesa López, la senadora se practicó una prueba para hacer el seguimiento de los contactos correspondiente y el resultado fue negativo.

“Negativa para covid. (La prueba me la hice anoche) Positiva senado 10 Doy tranquilidad a todas las personas con que he compartido o me he encontrado en los últimos días. ¡Principalmente a quienes me acompañaron ayer frente al Campín! Y con quienes estuve en el capitolio”, afirmó Lozano a través de redes sociales el pasado 21 de diciembre.

