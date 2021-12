María Fernanda Cabal criticó al alcalde de Cali por bailar: “No le da ni vergüenza”

Senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal. Foto: archivo particular.

La senadora uribista María Fernanda Cabal ha sido de las principales críticas del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, durante su segunda administración en la capital del Valle del Cauca. La representante que se ha caracterizado por sus polémicos comentarios, busca cualquier oportunidad para lanzar comentarios contra en mandatario de su ciudad natal. En esta última oportunidad su critica se dio por un video donde se ve al alcalde bailando al ritmo de la música pacifica muy característica por estos días en la capital vallecaucana, pues se encuentra celebrando sus fiestas.

En un corto trino Cabal manifestó su molestia hacía Ospina: “No le da ni vergüenza. Ese es el problema de no tener conciencia”, aunque no queda muy clara la molestia parece ser que a la uribista le molesto que el alcalde se encuentre disfrutando de los ritmos típicos de la región, pues en el video no se evidencian temas políticos o un mal comportamiento del mandatario.

Luego de compartir su mensaje en Twitter algunos internautas replicaron su comentario, pero en vez de compartir el video del alcalde compartieron videos donde se ve a la senadora bailar vallenato con un sombrero vueltiao. También le recordaron sus investigaciones por compras de votos y otras polémicas en las que ha estado envuelta.

Así mismo algunos salieron a apoyar el pensamiento de Cabal y anotaron: “Jamás hablamos mal del alcalde Quintero, a pesar de su campaña engañosa diciendo que era independiente. Ahora que todo el mundo sabe que es una ficha clave del petrismo, pues que regrese a su redil antes de sufrir la vergüenza de ser revocado su nefasto y pésimo mandato”, “La cura contra la izquierda existe. Se llama estudio”; entre otros comentarios.

No es la primera vez que la líder uribista lidera este tipo de polémicas contra Ospina, en el mes de noviembre en un video junto a uno de sus más fieles pupilos, el activista político y candidato al Congreso Miguel Polo Polo, lanzaron ‘dardos’ contra el mandatario caleño y aseguraron que si María Fernanda Cabal llega al poder, le harán ‘la vida de cuadritos’ a Ospina, recordemos que esto fue en el marco de su campaña para la presidencia que finalizó con la victoria de Oscar Iván Zuluaga.

En el video se le veía a la uribista viajar en un carro por las calles de Cali, mientras está de noche y en compañía de un hombre que asegura que “los alcaldes mamertos hacen lo que se les da la gana” refiriéndose a las protestas que el Comité del Paro convocó para las próximas semanas.

“Otra vez Jorge Iván Ospina protegiendo a todo tipo de bandidos. Afortunadamente esto se volvió una fuerza descomunal que nadie puede parar; esto se llama la fuerza Cabal. ¿O qué, ‘presi’?”, le pregunta el hombre que dirige la escena, que es muy similar a los carpool en las que se le hacen preguntas a un personaje mientras transitan en algún vehículo.

María Fernanda Cabal causó risas y controversia en redes, luego de replicar una noticia falsa

Al indagar en su red social, se puede evidenciar que la congresista reaccionó a una captura de pantalla sobre un supuesto suceso ocurrido en Carolina del Sur, Estados Unidos, en el que a un “hombre de especie trans que se identifica como ciervo” le habrían “disparado accidentalmente por cazadores”.

“Miembro de familia ‘interespecie’. Ay Dios, esto es sorprendente”, fue el trino que escribió la congresista, y por el que ha sido objeto de críticas en Twitter.

Dicha publicación, ha sido foco de comentarios en la que los usuarios le han cuestionado su capacidad de análisis para este tipo de información, pues la publicación que compartió la política, se trata de un artículo titulado “Trans species man who self-identifies as a deer accidentally shot by hunters”, que al español quiere decir: “Hombre de especies trans que se identifica a sí mismo como un ciervo disparado accidentalmente por cazadores” publicado en el sitio de noticias satíricas World News Daily Report en octubre de 2020.

Dicho sitio incluso tiene una advertencia en la que avisa a sus lectores que sus notas no son reales y todo su contenido está basado en la ficción, en un estilo similar al del portal colombiano Actualidad Panamericana, el mexicano El Deforma o el español El Mundo Today.





