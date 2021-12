“Está pasado de moda opinar sobre cuerpos ajenos”: La Segura respondió a las críticas que le hicieron a su madre

“Está pasado de moda opinar sobre cuerpos ajenos”, La Segura respondió a las críticas que le hicieron al cuerpo de su madre Foto: Instagram @La_Segura

“En este siglo 21 ya está tan pasado de moda opinar sobre cuerpos ajenos”... con estas palabra la influenciadora colombiana, conocida como ‘La Segura’, respondió a sus seguidores por los constantes ataques que ha recibido su madre luego de que publicara unas fotos donde se ven las cirugías estéticas que se ha realizado.

“Por qué no aconsejas a tu mamá a que se quite un poquito de cola??”, le escribieron varios de sus seguidores, a lo que la influenciadora no tardó en responder defendiendo a su mamá y respondiendo a los críticos que “dejen de meterse en lo que no les importa”.

“Porque primero es la cola de mi mamá y no la mía, empezando por ahí y segundo creo que en este siglo 21 ya está tan pasado de moda opinar sobre cuerpos ajenos, que si a mí mamá le gusta su cola gigante del tamaño del mundo, super cool, no tengo porque interferir”, dijo la influenciadora.

Desde hace un par de meses que Natalia Segura también ha dado de qué hablar por cuenta de los problemas de salud que reaparecieron como consecuencia de un atentado del cual fue víctima hace varios años y que le dejó una lesión medular; motivo por el cual estuvo alejada de las redes sociales durante este tiempo.

Y aunque reapareció hace menos de una semana, hasta ahora está tomando de nuevo el ritmo en su vida como influenciadora y por eso decidió realizar en horas recientes una dinámica en la que, además, de responder algunas ‘picantes’ preguntas, se despachó en insultos contra un seguidor suyo que puso en duda los crónicos dolores que, según relató ella misma en diversos momentos, era como si le estuvieran “quemando” los pies.

“¿Cuál fue su show?, ¡dizque casi se muere! ¿qué le pasó o por qué tanto teatro?”, le escribieron, ante lo cual dijo: “¿Por qué más bien no se mete una varilla caliente por el c*lo y le da vueltas? ¡Gracias!”.

Mientras tanto, entre las otras dudas que despejó La Segura destacó una por medio de la cual advirtió que, debido a la recuperación que lleva a cabo y sus correspondientes terapias, no puede tener relaciones sexuales. Sin embargo, esto no la imposibilitó para mencionar cómo le gusta disfrutar de estos momentos.

“Primero que todo, en este momento mi c*ca está en receso, eso quiere decir que nadie me da fuerte ni suave, pero me gusta duro y, aunque tuviera una pareja en este momento, no podría hacerlo así”, agregó.

De igual manera, comentó que este proceso para tratar su lesión medular no la dejó viajar a los Premios Instafest 2021, los cuales se llevaron a cabo el pasado domingo en Cartagena y a los que estuvo nominada. Además, dejó saber que durante su recuperación ha tenido episodios de ansiedad que intenta calmar con mucha comida, tras lo cual ha subido unos dos o tres kilos en su peso regular.

¿Qué ha hecho La Segura para tratar sus problemas de salud?

Después de mucho batallar y buscar especialistas que dieran con la razón de sus molestias, finalmente la joven caleña encontró en Bogotá un galeno que ‘dio con el chiste’ y le dijo que, en efecto, sus dolores crónicos eran resultado de la lesión medular y hubo que intervenir de inmediato.

