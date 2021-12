Así llegaría Edwin Cardona al América de Cali

Imagen de archivo: Edwin Cardona, jugador colombiano en Argentina (Photo by Hernan Cortez/Getty Images)

El futuro del mediocampista Edwin Cardona estaría en Cali bajo los colores del América, de acuerdo con una versión dada a conocer en las últimas horas por parte del diario El País, de la capital del Valle del Cauca.

El club caleño acudiría a un tercero que pondría el capital necesario para que Cardona comience 2022 como ficha del equipo.

Explica el diario caleño que el responsable del acercamiento entre el socio y la entidad comandada por Tulio Gómez es Juan Carlos Osorio, actual estratega del América, quien ha dirigido a Cardona en Atlético Nacional en 2014.

Aunque El País no brinda detalles sobre cuán avanzada está le negociación, destaca que América que los rojos podría contratar por una vez, dado que debe cumplir la sanción impuesta por la Cámara de Resoluciones de la Federación Colombiana de Fútbol por el caso de Rafael Carrascal.

Según Caracol Radio, el próximo 2 de enero de 2022, Edwin Cardona podría llegar a Cali para negociar un futuro fichaje con América / (Twitter: @EVBarCaracol)

La figura que utilizaría América de Cali no es nueva. En las últimas semanas, el empresario Cristian Daes propuso al Junior de Barranquilla adquirir a Miguel Ángel Borja, nuevo refuerzo del club barranquillero.

Pese a lo anterior, la directiva del Junior avanzó un paso y trajo al “buen hijo”, como lo nombró Álex Char, al seno del conjunto tiburón.

Lea más | Christian Daes aseguró que quiere ayudar al Junior de Barranquilla a concretar el fichaje de Miguel Borja - Infobae

Cardona: la joya anhelada por los clubes de sudamérica

Cardona, en sesiones de entrenamiento en Boca Juniors. Crédito Club Boca Juniors

El jugador, a días de cerrar ciclo con el xeneixe argentino, es seducido por Racing de Avellaneda, club que buscaría adelantar al América de Cali en la pretensión de poseer sus derechos deportivos.

Para ello habría avanzado en diálogos con Xolos de Tijuana, el dueño de su ficha, para asegurar la llegada del delantero a su seno.

En un reporte previo de Infobae Colombia, Tomás Dávila, informó que al entrenador de La Academia, Fernando Gago, le interesaría contar con el colombiano para la próxima temporada, considerando además que fueron compañeros como futbolistas en Boca un par de años atrás. Así se refirió Dávila a la posible llegada del volante antioqueño a Racing:

“Edwin Cardona es un jugador que interesa en Racing, que ya se iniciaron conversaciones, lo cual no quiere decir que vaya a llegar. Xolos de Tijuana le debe un dinero a Racing todavía en el pase de David Barbona (en su momento se fue por 2 millones de dólares) por lo cual no sería descabellado que Cardona pueda llegar a la Academia, es cierto que hay un detalle no menor y tiene que ver con el salario del jugador, que es bastante elevado, pero sí es una realidad que Gago lo tuvo como compañero y que en Racing interesa, por eso ya se iniciaron las conversaciones”.

Racing haría un intento por hacerse a los servicios del colombiano, incluso sabiendo que el salario de Cardona en Boca era compartido, pues el 50 % lo pagaba Tijuana y la otra mitad le correspondía a Boca. Así las cosas, el 100 % del salario sería casi impagable, salvo que el equipo presidido por Víctor Blanco haga una apuesta e inversión total por él aprovechando que Tijuana le debe dinero a Racing por el pase del argentino David Barbona, que hoy está en la Liga MX.

Este panorama cambiaría de confirmarse la intención del club vallecaucano de poner el recurso necesario para traer a Cardona al América de Cali.

SEGUIR LEYENDO: