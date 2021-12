Revelan el salario de Teófilo Gutiérrez en el Deportivo Cali: “Se regaló”

¡No aguantó la risa! La reacción de Teófilo Gutiérrez ante la confesión de una fan del Deportivo Cali / DEPORTIVO CALI

Carlos Antonio Vélez reveló en su programa Planeta Fútbol de Antena 2 uno de los secretos mejor guardados del Deportivo Cali, campeón de Colombia en el segundo semestre del 2021, el salario de Teófilo Gutiérrez capitán y figura del equipo vallecaucano.

Para el periodista, que destacó el aporte del barranquillero en un grupo lleno de jugadores jóvenes, el salario era muy inferior a lo que estaba acostumbrado a recibir el atacante:

“Esto podría sonar peyorativo, pero se regaló, fue a jugar por muy poca plata porque el Deportivo Cali no le podía pagar más de 20 millones de pesos. Al final arregló por 25 millones más el arriendo”, reveló Vélez.

Vale la pena recordar que la salida de Teófilo Gutiérrez de Junior FC no se dio en los mejores términos, por lo que para Carlos Antonio, lo del jugador en el ‘azucarero’ puede ser visto como una venganza:

“Venía golpeado en el orgullo y como tiene carácter, se puso la mochila al hombro. Quería una venganza; la deseaba por lo que le había pasado en Junior”.

Por último, el comentarista considero que para el Deportivo Cali será difícil retener al jugador pues tras lo realizado buscará mejor sus condiciones salariales a las acostumbradas en su paso por River Plate, Sporting Lisboa e incluso Junior de Barranquilla.

Teófilo Gutiérrez, la figura de la décima estrella del Deportivo Cali

Este miércoles 22 de diciembre el Deportivo Cali se coronó campeón del fútbol de Colombia tras vencer al Tolima con un marcador global 3-2 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, logrando así su décima estrella.

Una de las piezas claves de este nuevo título es el experimentado delantero Teófilo Gutiérrez, quien llegó por casualidad al cuadro azucarero luego de haber estado un mes quito por una lesión que sufrió.

Sin duda, este fue el mejor refuerzo del Fútbol Profesional Colombiano para el segundo semestre fue Teófilo Gutiérrez al Deportivo Cali. Por su parte, los azucareros celebraron la llegada del barranquillero, mientras que los aficionados del Junior, lloraron su partida.

Luego de un mes de recuperación, el exjugador de la selección de Colombia debutó el pasado 14 de agosto en un partido contra Millonarios en Palmaseca. El barranquillero ingresó al minuto 55′ por Michael Ortega, cuando el Cali perdía 1-2, y el equipo aún estaba bajo la dirección del uruguayo Alfredo Arias.

Cabe resaltar que sobre el minuto 82′, Teófilo le hizo un pase-gol a Hárold Preciado, quien anotó el 2-2 definitivo. Antes de su debut, el profesor Arias había dicho que ‘Teo’ no se encontraba ciento por ciento recuperado.

Desde ese día, el exjugador del River Plate se ganó la titularidad y la cinta del capitán, que estaba en poder del lateral Juan Camilo Angulo. En ese momento, el papel de Teófilo fue reorganizar al equipo para comenzar a luchar el décimo título.Con la camiseta verdiblanca, Teófilo Gutiérrez llegó a marcar seis goles.

“Lloré mucho estos meses cuando estaba lesionado. Nadie entendió mi lesión. Solo Dios sabía a dónde me iba a llevar y me iba a poner como rey, porque Dios es fiel. Deportivo Cali me abrió las puertas. El cariño de la gente es muy especial y esta es la recompensa. Les mando un beso a mi familia y a mis hijos que me bancaron mucho”, comentó el goleador para Win Sports + tras terminar la final este miércoles.