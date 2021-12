La actriz Sandra Guzmán regresó a Colombia para compartir con su familia y anunció su divorcio

Tomada de Instagram @sandraguzmantv

El pasado 30 de octubre la reconocida actriz Sandra Guzmán concedió una entrevista para el programa ‘La Red’ en el que relató los difíciles momentos que vivió por cuenta de la pandemia que la obligaron a cerrar su teatro ‘Cabaret’, donde llevaba trabajando más de 10 años.

“Esto me generó un impacto también porque dejé mi bebé, mi bebé era ‘Cabaret’, le entregué a mi hermano el producto de mis 10 últimos años de esfuerzos y de sueños, así que eso fue muy doloroso para mí porque entregué mi corazón en pedacitos. Me dolía cómo si hubiera dejado una parte de mí, esa Sandra de hierro estaba hecha polvo y no estaba preparada para enfrentar nuevos retos”, puntualizó para ‘La Red’.

Después de un tiempo trabajando en España, la actriz regresó a Colombia para compartir junto a su familia las festividades navideñas, y el programa de entretenimiento del Canal 1 ‘Lo Sé Todo’ publicó en sus redes sociales un video en el que confirmó que Sandra Guzmán se divorció.

“Me fui casada y regresé divorciada. Realmente vengo a encontrarme con la familia, a celebrar Navidad, que para nosotros es súper importante”, fueron las palabras de la artista en entrevista con ‘Lo Sé Todo’.

Aunque la actriz no reveló detalles sobre los motivos por los cuales decidió poner final a su relación sentimental, en su cuenta de Instagram ya no hay rastro de las fotos que tenía con su ahora exesposo, Alejandro Torres.

Es de recordar que la pareja contrajo nupcias el pasado 8 de diciembre de 2018 en una iglesia de Boyacá: en una discreta reunión compartieron junto a sus más allegados amigos y familiares. Posteriormente, el programa de chismes ‘La Red’ contó que la pareja había tenido que hacer los trámites civiles en 2020 para formalizar el matrimonio porque los documentos en los que se formalizaba su unión se vencieron.

Su mensaje sobre la salud mental

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental que tuvo lugar el pasado 10 de octubre, la actriz compartió con sus seguidores unas palabras sobre lo que significa para ella esta enfermedad que tanto agobia a las personas en estos últimos años y que se ha hecho más visible gracias a artistas como J Balvin, que no ha ocultado sus padecimientos.

“Tienes todo el derecho de sentirte mal, de estar triste, de ver el mundo gris, sentirte solo, cuando ante los demás eres fuerte y valiente es más difícil sentirse así. Muchas veces dije que no me alcanzaba el tiempo para deprimirme, yo la guerrera, pero en realidad siempre necesité ayuda para ser tan fuerte y, sobre todo, valiente. Buscar ayuda no es de locos.... como dicen por ahí. Hago terapia desde hace años, he pasado por varios terapeutas y agradezco a la vida haber encontrado algunos que sin duda cambiaron mi forma de ver la vida y me han llevado de la mano en los momentos más difíciles”, escribió en sus redes sociales.

Un poco de la carrera televisiva de Sandra Guzmán

La también productora cuenta con una nutrida carrera actoral, entre sus telenovelas más recordadas están: ‘Luzbel está de visita’ (2001), ‘Madre Luna’ (2007), ‘El Capo’ (2010) – esta serie se reestrenó el 6 de octubre después de que la repetición de ‘Rosario Tijeras’ concluyera, ambos seriados son del Canal RCN – y ‘El Bronx’ (2017), además de producciones de Netflix como ‘Chichipatos 2′ (2020).

Guzmán también ha plasmado su talento como actriz en largometrajes como ‘Postales colombianas’, estrenada en 2011 con Ricardo Coral como director.

SEGUIR LEYENDO: