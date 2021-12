“Yo no quiero cambiar las cosas, quiero seguir haciendo lo que hago ”: Juliana Velásquez habló con Infobae de la vida después del primer Grammy

Juliana Velásquez

“¡Juliana Velásquez!”, exclamó la cantante mexicana Ángela Aguilar al mencionar el nombre de la cantautora que, este año, según los Grammy Latino, se convirtió en la ‘mejor artista nueva’ de la industria musical. Nerviosa, sin poder creerlo, y luego de hincarse para agradecerle a Dios su victoria, la joven colombiana se levantó de su silla para caminar al imponente escenario en el que recibiría su primer gramófono. Con un vestido verde, y unos guantes con la consigna ‘hablar para sanar’, ‘Juli’, como le dicen de cariño, agradeció a quienes han estado en ese arduo camino artístico que ha recorrido desde que era tan solo una niña.

En la tarde del pasado 21 de diciembre, Velásquez, que se encuentra promocionando su más reciente composición en conmemoración de la navidad, habló con Infobae respecto a lo que se aproxima para ella y su carrera. Enero próximo, por ejemplo, será un mes de nuevas canciones, temas con los que espera impactar a sus seguidores de la misma manera en la que lo hizo con su primer trabajo discográfico llamado ‘Juliana’.

Juliana Velasquez reacts after being announced as the winner of the Best New Artist award during the 22nd Annual Latin Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., November 18, 2021. Picture taken November 18, 2021. REUTERS/Steve Marcus

Luego de lanzar ‘Mujer desastre’, la intérprete hizo pública su composición en honor a las fechas decembrinas, y a lo importante que es para ella demostrar su amor a sus allegados a través de diferentes detalles. “Fue muy especial, y aunque para la gente puede sonar muy fácil, la música navideña tiene su fórmula (...) tiene que ser música amena, mágica, tiene que transmitir magia porque la navidad es eso, es magia, es amor, es empatía. Yo lo que hice fue hacer una canción que a mi me gustara y me representara, y creo que ese fue el resultado final”, dijo la artista detrás de canciones como ‘Cóseme’ y ‘Joaquín’, sobre su colaboración con Miniso.

Y es que la navidad del 2020 no fue la más emocionante para Juliana. Su diagnóstico positivo para coronavirus hizo que tuviera que estar confinada y alejada de sus seres queridos. Para la cantautora, lo más importante para este año es saber que las personas han ido perdiendo el miedo, aún y cuando la pandemia de covid-19 continúa activa en el mundo entero. “Yo creo que lo más especial es haber perdido un poquito el miedo. Afortunadamente, con las vacunas, con las medidas y demás, nos sentimos mucho más tranquilos de pasar tiempo con los que amamos, y creo que eso es lo más especial en esta navidad”, detalló.

Diciembre del 2021, para ‘Juli’, no será uno cualquiera. No solo será su primera navidad cerca a su familia luego de la difícil época que pasó hace un año, sino que, además, tuvo la fortuna de recibir su regalo con meses de anticipación. Ese gramófono dorado que tantos artistas sueñan con ganar ya está en sus manos, y ahora lo que desea es seguir haciendo las cosas como lo viene haciendo. En ella nada ha cambiado, aunque es consciente de que tiene más ojos encima viendo cuidadosamente sus movimientos, sigue siendo la misma Juliana de siempre. “Sigo siendo exactamente lo mismo”, recalcó.

“Yo creo que lo que veo diferente es la responsabilidad, la responsabilidad que tengo ahora con el nivel de exposición, que es mucho más grande. Es una cosa mucho más exigente. Creo que, sobre todo, los mensajes que doy a través de mi música. Saber que mucha más gente más me está escuchando ahora, solo me reta a tener más cosas importantes que compartir, más mensajes, a ser completamente genuina, y sincera con lo que hago. Es un premio que puede generar mucha expectativa y entonces uno quiere cambiar las cosas, pero no quiero, yo quiero seguir haciendo lo que hago con los mismos procesos”, argumentó Juliana.

Y es que para Juliana la música va mucho más lejos, no por nada, hizo la promoción de su álbum bajo el lema ‘hablar para sanar’. Decenas de seguidores, luego de que ella misma lo hiciera a través de sus redes sociales, hicieron públicas sus inseguridades y todas aquellas situaciones que los atormentaban en silencio. Hablar para sanar, como lo dice Juliana, ayudó a varios de ellos a no sentirse excluidos, y a sentirse como parte de algo, de una comunidad, a no sentirse solos. Juliana llevó ese mensaje hasta la alfombra roja y el escenario de los Grammy tejido en sus guantes.

La colombiana Juliana Velásquez, ganadora del premio al mejor nuevo artista en la gala de los Latin Grammy EFE/Nina Prommer

“Hablar para sanar va a seguir, y va a seguir desarrollándose con muchas más cosas y una red de apoyo mucho más fuerte y contundente, ahora que tenemos más ojitos encima. Vienen nuevas canciones, vienen nuevos mensajes, vienen nuevas historias que traen consigo causas diferentes. Para mi ‘hablar para sanar’ continúa porque el hecho de que tú hables de una problemática en una canción ya es sanar, es contarle a la gente que la desconoce, o que es ignorante al respecto, que existe. Vienen cosas muy especiales, en enero tenemos un lanzamiento que es de las cosas que más me han retado. Son tres canciones que están hechas desde lo más profundo de mi corazón”, concluyó Juliana en su diálogo con este medio de comunicación.





